Canepina, gran finale per la festa di Santa Corona 2024

Dopo il concerto della PFM che ha animato lo scorso fine settimana, proseguono a Canepina i festeggiamenti patronali in onore di Santa Corona, promossi dal Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2024-2025, in collaborazione con Comune, Parrocchia e realtà associative del territorio. Sabato 14 giugno è in programma una nuova serata musicale a ingresso gratuito in Piazzale I Maggio, con la partecipazione di due ospiti noti a livello nazionale. Alle ore 21.30 sarà Frankie Hi-NRG MC ad aprire la serata con un dj set che attraversa tre decenni di hip hop ed elettronica. A seguire, dalle 22.30, toccherà a Ema Stokholma, dj e conduttrice radio-televisiva, animare la piazza con una selezione musicale pensata per il pubblico delle grandi occasioni.

Trekking e fuochi d’artificio per una giornata ricca di eventi

La giornata del 14 giugno inizierà già dal mattino, con un appuntamento rivolto agli amanti della natura. Alle ore 9 è infatti prevista la partenza del Trekking di Santa Corona, itinerario che attraversa i castagneti secolari dei dintorni, offrendo un’occasione di scoperta del territorio. In serata, a conclusione della doppia esibizione musicale, è previsto uno spettacolo piromusicale a cura di Pirotecnica Poleggi. L’evento si svolgerà presso il campo sportivo comunale e rappresenterà uno dei momenti più attesi del programma di sabato.

La processione domenica 15 e la chiusura con la lotteria

I festeggiamenti giungeranno al termine domenica 15 giugno con uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la solenne processione con il trasporto della Macchina di Santa Corona, prevista alle ore 10. La cerimonia religiosa sarà accompagnata da altri momenti di aggregazione e socialità che scandiranno l’intera giornata. La chiusura ufficiale è fissata per lunedì 16 giugno alle ore 17, con l’estrazione della lotteria di Santa Corona. L’edizione 2024 si avvia così alla conclusione, mantenendo vivo il legame tra tradizione, partecipazione e valorizzazione del territorio.