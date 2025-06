Capranica, al via la 3ª edizione del Parco dell’Allegria: due spettacoli per bambini con il Teatro Verde

Capranica si prepara ad accogliere la terza edizione del Parco dell’Allegria, la rassegna estiva che porta teatro e intrattenimento all’aria aperta per famiglie e bambini. L’iniziativa, promossa dal Comune di Capranica con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del Francigena Live Festival, propone due appuntamenti in collaborazione con il Teatro Verde, tra i più attivi nel panorama del teatro per ragazzi. Gli spettacoli si terranno martedì 24 e giovedì 26 giugno, alle 17:30, in due diversi parchi cittadini.

Al Parco San Rocco e al Parco Nicolini due pomeriggi tra storie e colori

Il primo appuntamento è fissato per martedì 24 giugno al Parco di San Rocco, con “Storie all’improvviso”, uno spettacolo teatrale costruito sul momento, che coinvolgerà il pubblico in racconti improvvisati e divertenti, adatti a tutte le età. Giovedì 26 giugno, invece, sarà la volta di “C’è un carro che gira”, in scena al Parco Nicolini. In questo caso si tratta di una rappresentazione itinerante ispirata alla tradizione popolare, con un carro scenico che attraverserà lo spazio del parco coinvolgendo gli spettatori in un percorso narrativo dinamico e interattivo.

Un’occasione per condividere gioco, cultura e momenti in famiglia

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito e pensati per un pubblico ampio, con un’attenzione particolare ai più piccoli. Al termine degli spettacoli, infatti, saranno distribuiti ghiaccioli ai bambini presenti, per concludere l’esperienza con un momento di condivisione semplice e festoso. Il Parco dell’Allegria si conferma così una proposta culturale che unisce teatro e socialità, valorizzando spazi pubblici e promuovendo attività a misura di famiglia nel contesto del cartellone estivo di Capranica.