Carnevale 2026 a Tarquinia, oggi domenica 15 febbraio la sfilata dei gruppi mascherati: orari e percorso

Dopo il rinvio della scorsa domenica a causa del maltempo, entra nel vivo il Carnevale 2026 a Tarquinia. Oggi, 15 febbraio, a partire dalle ore 15.30, le vie del centro cittadino ospiteranno la prima sfilata dei gruppi mascherati. Il corteo attraverserà piazza Giacomo Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Cavour e via Umberto I, per poi concludersi nel tardo pomeriggio in piazzale Europa. Si tratta del primo appuntamento ufficiale della manifestazione, che proseguirà poi con l’evento in programma per martedì grasso.

Tre gruppi tematici tra revival, personaggi e fantasia

Sono tre i gruppi mascherati previsti per questa edizione: un omaggio agli anni ’70 e ’80, il gruppo dedicato ai Minions e un gruppo a tema libero. La sfilata porterà nel cuore della città musica, colori e costumi, trasformando il centro storico in uno spazio di festa aperto a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. L’edizione 2026 del Carnevale è organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e con il gruppo di volontari “Troppo Forti”.

Modifiche a viabilità e sosta: tutte le informazioni utili

In occasione della sfilata sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate dal percorso. Per i dettagli su strade coinvolte, divieti e orari, è possibile consultare l’articolo dedicato pubblicato su lextra.news.