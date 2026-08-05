Castello di Santa Severa, una settimana di eventi tra cinema, musica e teatro dal 5 al 9 agosto

Cinema, concerti, teatro, letteratura e una mostra dedicata a Marilyn Monroe. Prosegue la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”, che fino a domenica 9 agosto propone un fitto calendario di appuntamenti nel borgo monumentale affacciato sul Tirreno.

Promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, la manifestazione continua ad animare uno dei luoghi simbolo della costa laziale con eventi dedicati a pubblici di tutte le età.

Dal grande cinema ai concerti

Il programma entra nel vivo mercoledì 5 agosto con la proiezione del classico della commedia italiana “Fantozzi” di Luciano Salce, proposta nell’ambito della collaborazione con la Cineteca Nazionale.

Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, inoltre, il Castello ospiterà un torneo di scacchi, aperto ad appassionati e giocatori di ogni età.

Sempre giovedì sera è in programma lo spettacolo di Maurizio Battista, già sold out, mentre venerdì 7 agosto salirà sul palco Ermal Meta, protagonista di uno dei concerti più attesi dell’estate (biglietti disponibili su TicketOne).

Sabato 8 agosto sarà invece la volta della Fanfara della Polizia di Stato, che proporrà un repertorio capace di spaziare tra tradizione e grandi pagine della musica italiana.

Libri, teatro e una mostra dedicata a Marilyn Monroe

Il cartellone si chiuderà domenica 9 agosto con due appuntamenti.

Alle 19 torna la rassegna “Libri e calici”, con la presentazione del romanzo Ciò che vive nel buio di Luca Potenziani, accompagnata da una degustazione di vini del territorio.

Alle 21 spazio invece a “Odissea per giovani attori”, spettacolo che propone una rilettura del poema omerico pensata per avvicinare ragazze e ragazzi al mondo del teatro e del mito classico.

Per tutta l’estate resta inoltre visitabile la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”, curata da Paolo Pancaldi, che raccoglie oltre cento opere dedicate all’attrice americana, con lavori di artisti come Andy Warhol, Mimmo Rotella e Lamberto Pignotti.

Musei, visite guidate ed enogastronomia

Oltre agli spettacoli, il pubblico può visitare il Museo del Castello e la Torre Saracena, aperti dal martedì alla domenica, e partecipare alle visite guidate organizzate nei fine settimana e nei giorni festivi con partenze alle 18.30 e 19.30.

Completa l’offerta un’area dedicata all’enogastronomia regionale, realizzata in collaborazione con UNPLI Lazio e le Pro Loco del territorio.

Per gli eventi gratuiti è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite, mentre i biglietti degli spettacoli a pagamento sono disponibili su TicketOne. Durante gli eventi serali l’accesso al borgo è libero fino al raggiungimento della capienza massima consentita.