Tra Terra e Mare 2026, Sergio Anelli chiude il ciclo di conferenze con la battaglia dal Mignone al Trasimeno

Ultimo appuntamento per Tra Terra e Mare 2026, il ciclo di conferenze promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS). Giovedì 6 agosto, alle 21.30, nella cornice del Parco Palombini di Tarquinia, protagonista della serata sarà Sergio Anelli, istruttore subacqueo professionista e ricercatore nel campo dell’archeologia subacquea, con l’incontro dal titolo “Dalla battaglia del Mignone alla linea del Trasimeno”.

Un viaggio nella ritirata tedesca del 1944

La conferenza riprenderà il racconto esattamente dal punto in cui si era concluso l’appuntamento dello scorso anno, approfondendo gli eventi che interessarono l’Alto Lazio durante la primavera del 1944, nel corso della ritirata delle truppe tedesche dopo l’abbandono della linea Gustav.

Attraverso documenti e immagini d’epoca, Anelli ricostruirà la cosiddetta “battaglia d’inseguimento” tra le forze della Wehrmacht e la V Armata statunitense, impegnata nel tentativo di fermarne la ritirata. Un approfondimento dedicato ai combattimenti che interessarono il territorio compreso tra il fiume Mignone e la linea del Trasimeno, offrendo uno sguardo su una pagina della storia locale ancora poco conosciuta ma significativa per comprendere la liberazione dell’Italia centrale.

Sergio Anelli tra ricerca e divulgazione

Da anni impegnato nello studio dell’archeologia subacquea, Sergio Anelli affianca all’attività didattica quella di ricerca. Istruttore subacqueo con brevetti PADI, NAUI, CMAS/NADD e DAN, ha collaborato alla realizzazione del parco archeologico sottomarino di Civitavecchia e svolge attività di ricerca con l’associazione I Tirreni e con l’Università della Tuscia.

È autore di numerose pubblicazioni dedicate all’archeologia navale e subacquea, tra cui Palombari, subacquei e mastri d’ascia a Civitavecchia, e collabora da tempo con la STAS sia alla redazione del bollettino Tirrenikà sia alle iniziative divulgative dedicate all’archeologia.

Degustazioni al termine della conferenza

Il ciclo Tra Terra e Mare 2026 è organizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Tarquinia. Sostengono l’iniziativa Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria e Assonautica Provinciale di Viterbo. Collaborano inoltre l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Sapienza Università di Roma, il Parco Archeologico di Pompei e il Centro Studi e Ricerche Claudio Mocchegiani Carpano.

Al termine della conferenza il pubblico potrà partecipare alle degustazioni proposte dall’Azienda Le Api di Tolfa, dal Frantoio Olitar e dalla cuoca dell’Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni.