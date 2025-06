Cioccofest & Festa della Castagna 2025 a Caprarola: date, programma e info utili

Si svolgerà nei fine settimana dell’11-12 e del 18-19 ottobre 2025 a Caprarola una nuova edizione del “Cioccofest & Festa della Castagna”, manifestazione dedicata ai sapori dell’autunno. L’evento, ormai consolidato, unisce l’offerta enogastronomica del territorio alla valorizzazione paesaggistica, all’interno del Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese. L’ingresso è gratuito, con apertura continuata dalle 10 alle 19.30.

Cioccolato, castagne e prodotti tipici del territorio

Protagonista principale del Cioccofest sarà come sempre il cioccolato, declinato in tutte le sue forme dagli artigiani presenti. Accanto a esso, la Festa della Castagna celebrerà un prodotto simbolo dell’autunno locale, con proposte gastronomiche tradizionali, dolci e pietanze a base di castagne, e un’ampia selezione di specialità provenienti dal territorio. Il borgo verrà reso interamente pedonale e si trasformerà in un’area a misura di famiglie, pensata per accogliere migliaia di visitatori nel corso dei due fine settimana.

Intrattenimento per famiglie e servizi per i visitatori

Il Parco delle Scuderie, intitolato a Luigi Einaudi e immerso nel verde, farà da cornice a un programma di attività che include spettacoli per bambini, animazione con artisti di strada, pony, gonfiabili, laboratori creativi, un’area avventura con arcieri e spadaccini e stand di street food. L’evento è promosso dal Comune di Caprarola in collaborazione con la Pro Loco, l’Associazione Fiera Agricola e Artigianale “Patrizio Bruziches”, il Comitato Sagra della Nocciola e la Classe ’86, incaricata dell’organizzazione della Festa della Castagna. È previsto un servizio navetta gratuito per facilitare l’accesso al borgo. Per informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire la pagina Facebook @cioccofestcaprarola o visitare il sito www.cioccofest.com. Contatti WhatsApp al numero 348 900 15 25.