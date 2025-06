Cna Viterbo, cinque incontri gratuiti per avviare una startup nella Tuscia: c’è anche Tarquinia

Prosegue l’impegno della Cna sul territorio con un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati a chi desidera avviare un’attività imprenditoriale. Dopo le iniziative su Rentri, impianti termici e artigianato, l’associazione propone il progetto “Startup”, una serie di incontri informativi rivolti a cittadini e aspiranti imprenditori, organizzati in collaborazione con le sedi territoriali. Gli appuntamenti si svolgeranno tra il 30 giugno e il 17 luglio 2025 in cinque comuni della provincia di Viterbo: Montalto di Castro, Canino, Civita Castellana, Tarquinia e Viterbo.

Dall’idea al business plan: cosa sapere per partire con l’impresa

“Con lo sportello startup – spiega il segretario Cna Attilio Lupidi – vogliamo accompagnare chi ha un’idea d’impresa lungo tutte le fasi necessarie per arrivare all’apertura”. Durante gli incontri sarà possibile approfondire tematiche chiave come le procedure burocratiche, gli adempimenti di legge, le possibili fonti di finanziamento, gli incentivi disponibili, gli aspetti fiscali e la redazione del business plan. Un focus particolare sarà dedicato anche alla valutazione del mercato di riferimento e alla sostenibilità dell’idea imprenditoriale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

Date, sedi e modalità di partecipazione

Le giornate si svolgeranno tra le 9:00 e le 13:00, con una prima parte dedicata all’illustrazione dei risultati del progetto e una seconda fase riservata a colloqui individuali con gli esperti. Questo il calendario degli incontri: lunedì 30 giugno a Montalto di Castro (sede Cna, via Gravisca 42), giovedì 3 luglio a Canino (via della Pace), lunedì 7 luglio a Civita Castellana (viale Fiume Treia), lunedì 14 luglio a Tarquinia (via Vincenzo Ferri) e giovedì 17 luglio a Viterbo (via I Maggio 3). Per registrarsi è necessario compilare il modulo disponibile al link https://forms.gle/tpH9gzHbc63KGrQy8. Per ulteriori informazioni si può contattare la Cna al numero 0761 2291.