Codacons: “Ora anche a Tarquinia è guerra agli incivili che abbandonano i rifiuti”

Ogni tanto una buona notizia: finalmente, dopo gli autovelox che finalmente limitano la velocità dei TIR che trasportano i prodotti agricoli (installati dalla provincia di Viterbo), sulla strada provinciale di Marina Velca a Tarquinia è comparsa una telecamera, necessaria per individuare gli incivili che abbandonano rifiuti ingombranti nei pressi dei cassonetti della spazzatura. Un’iniziativa sacrosanta: non si può permettere che questi “zozzoni” continuino a liberarsi dei propri rifiuti in modo scorretto e per questo bisogna, come fatto in questo caso, lavorare in maniera serrata, svolgendo i dovuti controlli e usando le necessarie fototrappole.

Ora, per fortuna, un primo passo contro questi veri e propri reati ambientali è stato fatto. Ma una domanda per gli amministratori locali rimane: come mai, signor Sindaco, si trovano ancora nella zona materiali ingombranti e frigoriferi abbandonati? I cittadini possono sperare che vengano smaltiti al più presto?