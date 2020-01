Come se non bastassero gli scioperi: a Parigi arriva l’escape room… all’interno del Metro

Come se gli scioperi non avesse già reso un’avventura la vita sulla metropolitana di Parigi, ora dalla Ville Lumière arriva la notizia di un’escape room proprio all’interno di un vagone della rete parigina. METRO, The Game: questo il nome del gioco che si svolge sulla linea 10.

La metropolitana si ferma senza preavviso nel mezzo del percorso. Niente di cui preoccuparsi, un tradizionale “arrêt pour régulation” spiega il conducente dagli altoparlanti. Passano i minuti, il treno rimane congelato nell’oscurità sotterranea. E poi, la voce in preda al panico del conducente rompe il silenzio del treno e i concorrenti hanno un’ora per scoprire come uscire dal vagone mentre ci si avvicina a un’inevitabile collisione.

Uno scenario ritmato in una escape room iperrealistica: la scena si svolge in un vero vagone della metropolitana parigina che ha servito per 40 anni le stazioni della linea 10. Costa 25 € a persona per un gruppo di 5 partecipanti.

METRO – The Game

51, Rue du Cardinal Lemoine – Paris 5

6, Rue de la Harpe – Paris 5