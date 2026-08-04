Controlli della Polizia tra Viterbo, Tarquinia e Montalto: oltre 600 persone identificate nel weekend

Controlli rafforzati della Polizia di Stato nel fine settimana tra il capoluogo della Tuscia e il litorale. Su disposizione del Questore di Viterbo, nell’ambito delle determinazioni assunte dal Prefetto, sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo del territorio con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità nelle aree ritenute più sensibili.

Le attività hanno interessato sia la città di Viterbo sia i territori di Tarquinia e Montalto di Castro, affiancando il normale dispositivo di vigilanza garantito dalle pattuglie della Squadra Volante.

Controlli nel capoluogo: 342 persone identificate

A Viterbo i servizi “ad alto impatto” si sono concentrati nelle zone di Viale Trento, San Faustino, del Sacrario e nelle aree limitrofe, dove gli operatori delle diverse articolazioni della Questura hanno effettuato numerosi controlli su persone, veicoli ed esercizi pubblici.

Nel corso dell’attività sono state identificate 342 persone, tra cui diversi soggetti con precedenti di polizia.

I controlli amministrativi hanno inoltre interessato tre esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In un caso è stata elevata una sanzione per la mancata esposizione dei prezzi delle merci.

Servizi rafforzati anche a Tarquinia e Montalto

Parallelamente, gli agenti del Commissariato di Tarquinia hanno svolto specifici servizi di controllo del territorio nei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 265 persone e controllati 106 veicoli.