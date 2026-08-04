Maratombola a Montalto di Castro: il 6 agosto una serata di festa per sostenere il CSR Maratonda

Una serata di giochi, musica e solidarietà nel cuore di Montalto di Castro. Giovedì 6 agosto, a partire dalle 21, piazza Padella ospiterà la Maratombola, iniziativa che rappresenta il momento conclusivo del progetto “Laboratorio Coroscenico” del CSR Maratonda.

L’appuntamento unirà divertimento e partecipazione con una tombola ricca di premi, pensata per coinvolgere cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, sostenere le attività del centro.

Il gran finale del Laboratorio Coroscenico

La Maratombola conclude il percorso del Laboratorio Coroscenico, condotto da Elena Mozzetta, che durante l’anno ha coinvolto i ragazzi del CSR Maratonda in un’attività dedicata a teatro, musica, espressione corporea ed emozioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare creatività, inclusione e condivisione, offrendo ai partecipanti uno spazio in cui esprimersi attraverso diverse forme artistiche.

Dove acquistare le cartelle

Le cartelle della tombola sono disponibili con un contributo volontario presso:

Tabaccheria “Punto Servizi”

Zanzibar

Bar del Corso

Magritte Caffè Letterario

CSR Maratonda

L’intero ricavato sarà destinato a sostenere le attività del centro.

Il ringraziamento agli sponsor

L’organizzazione ha rivolto un ringraziamento alle attività che hanno sostenuto l’iniziativa: Bar del Corso, Magritte Caffè Letterario, Zanzibar, Mondo Igiene, Pizzeria La Torre, Officina Matteotti, Ristorante Metrò, Facchini Carburanti, Cartolibreria e Merceria da Mirko, Stabilimento Il Tirreno e Barberia da Lello.

L’appuntamento è quindi per giovedì 6 agosto alle 21 in piazza Padella, per una serata all’insegna della comunità, del divertimento e della solidarietà.