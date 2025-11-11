Convegno di Ufologia Città di Tarquinia: “Lo scontro tra forze esterne per il futuro della Terra”

Sabato 15 novembre 2025, Tarquinia accoglie la XXVII edizione del Convegno di Ufologia Città di Tarquinia, che quest’anno approfondisce il tema “Lo scontro tra forze esterne per il futuro della Terra”. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, si terrà dalle ore 10:00 alle 20:00 presso la Sala ex Capitolare degli Agostiniani in Barriera San Giusto, con la consueta organizzazione di Alessio Colotti in collaborazione con la S.U.E.T. – Sezione Ufologica Esoterica Tarquiniense, i programmi Incontri Ravvicinati con Alessio su Liberamente TV e IRcA su Rumble e Bitchute, e Cortina Aliena su NoLimitsradio.it.

Relatori e programma della giornata

Il convegno, giunto alla quindicesima edizione nel formato attuale, rappresenta un riferimento stabile nel panorama nazionale della ricerca sui fenomeni non identificati. L’apertura dei lavori è prevista alle 10:00, seguita dalla prolusione di Alessio Colotti (ore 10:15).

Tra gli interventi più attesi:

Sandro Ciambella (10:30) – Scoperte scientifiche che indagano il mistero

(10:30) – Scoperte scientifiche che indagano il mistero Guido Scalambra (11:30) – Sotto la sabbia, il mare d’inverno: un cover-up UFO tra Roma e Tarquinia, la Roccaccia?

(11:30) – Sotto la sabbia, il mare d’inverno: un cover-up UFO tra Roma e Tarquinia, la Roccaccia? Gabriele Lombardo (15:00) – UFO: verità oltre il silenzio

(15:00) – UFO: verità oltre il silenzio Maurizio Baiata (16:30) – I rivelatori UFO ed il cover-up eterno

(16:30) – I rivelatori UFO ed il cover-up eterno Padre Matteo, esseno (17:40) – Cerchi di luce per rifondare la Chiesa militante e resistere agli inganni dell’anticristo

(17:40) – Cerchi di luce per rifondare la Chiesa militante e resistere agli inganni dell’anticristo Maurizio Baiata (18:50) – Il dottor Wolf e la fine del principio

Durante la giornata sarà possibile visitare un tavolo espositivo con libri, DVD e riviste a tema ufologico e partecipare a momenti di confronto con i relatori.

Premio “Tuchulcha” e serata conviviale

Alle 19:55 si terrà la premiazione della IX edizione del Premio letterario “Tuchulcha”, seguita alle 20:00 dai saluti finali e dalla serata conviviale a tema ufologico. L’evento sarà documentato con dirette, interviste e registrazioni curate dal team di Incontri Ravvicinati con Alessio.

Per informazioni:

– Telefono: 320 0414836

– Email: alessio.colotti@alice.it