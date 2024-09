Coppa Mirage – 3° Memorial Pietro Anzellini: domenica scorsa lo spettacolo del ciclismo a Tarquinia Lido

Domenica 8 settembre, Tarquinia Lido ha ospitato la gara di ciclismo Coppa Mirage – 3° Memorial Pietro Anzellini – 44° Trofeo A. Jacopucci, una competizione che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni come Campania, Abruzzo, Umbria, Toscana e Lazio. In programma c’erano gare per 12 categorie maschili e femminili, dai 6 ai 12 anni. Per la Polisportiva Tarquinia è stato un evento speciale: dopo diversi anni, la Sezione Ciclismo ha iscritto due giovani promesse, Edoardo e Giada Dadini, che si sono distinti con un 4° posto (G3M) e un 3° posto (G6F) rispettivamente.

Atleti di Tarquinia: talenti in crescita

Oltre ai ciclisti della Polisportiva Tarquinia, altri giovani tarquiniesi hanno partecipato gareggiando per società di altre cittadine. Emma Magrini, ad esempio, che corre con il team Il Pirata e si allena sotto la guida di Vanessa Casati, ha brillato nella categoria G4F, conquistando il 1° posto tra le ragazze e un impressionante 3° posto assoluto, battuta solo da due ragazzi. Altri partecipanti di Tarquinia che si sono distinti sono stati Eva Mostarda, Liam Mostarda e Gabriele Baggi, segno di una crescente passione per il ciclismo tra i giovani locali. Un plauso speciale va a Vanessa Casati, che ha stretto una proficua collaborazione con la Polisportiva, permettendo ai ragazzi di allenarsi con i suoi allievi a Civitavecchia.

Ringraziamenti per il supporto

Un evento di tale portata non sarebbe stato possibile senza il supporto di molte persone e istituzioni. Un ringraziamento va al sindaco Francesco Sposetti, agli assessori Sandro Celli ed Enrico Leoni e all’intera amministrazione comunale. Un riconoscimento speciale va a Tony Vernile, che come ogni anno ha dato un contributo fondamentale, oltre a Agildo Mascitti e Pierangelo Brinchi del comitato regionale FCI, e Giancarlo Pozzi del comitato provinciale FCI. Grazie anche all’AEOPC, alla Croce Rossa Italiana di Tarquinia, alla Polizia Locale, al medico Giacomo Sartori, e a Gino Brachetti per le foto. Un ringraziamento finale a Patrizia Quatrini dello stabilimento Mirage per la logistica e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo evento di successo.