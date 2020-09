Coronavirus a Londra, il sindaco Khan avverte: “Potrebbero essere necessarie misure più restrittive”

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha elogiato i londinesi per aver fatto “sacrifici monumentali” durante la pandemia, ma non esclude che vengano attuate misure aggiuntive in città nelle prossime settimane.

Le dichiarazioni del sindaco sono arrivate ​​dopo che il primo ministro Boris Johnson ha tenuto un discorso al Parlamento, delineando nuove direttive e restrizioni per aiutare a ridurre i tassi di coronavirus in espansione nel paese.

Nel suo intervento il premier ha confermato che a partire da giovedì (24 settembre) pub, bar e ristoranti saranno costretti a chiudere alle 22 e il servizio al tavolo diventerà obbligatorio. Cinema e teatri sarebbero invece esenti da queste misure.

Le persone che lavorano nella vendita al dettaglio, coloro che viaggiano in taxi e il personale e i clienti nel ramo dell’ospitalità dovrebbero inoltre indossare coperture per il viso quando sono al chiuso, tranne quando sono seduti a un tavolo per mangiare o bere. E, da lunedì, i matrimoni e i ricevimenti nuziali saranno limitati a 15 persone, anche se ai funerali possono ancora partecipare 30 persone.

Sadiq Khan ha accolto con favore le dichiarazioni di Boris Johnson, ma ha criticato il governo per non aver ascoltato i suoi precedenti appelli per un più ampio uso delle mascherine. “Data la recente ondata di casi e l’incapacità del governo di istituire un adeguato sistema di test o di tracciamento dei contatti, non abbiamo altra scelta che attuare ulteriori misure per rallentare la diffusione del virus”, ha detto. “Credo fermamente che agire presto, piuttosto che dover imporre misure più severe in seguito, sia la cosa giusta da fare sia per la salute pubblica che per l’economia”.

Anche se oggi non è stato invitato all’incontro di emergenza Covid-19 Cobra, il sindaco ha detto di aver avuto una telefonata “costruttiva” con il primo ministro. Ma ha avvertito che in questo “momento pericoloso nella lotta al virus” sarebbe cruciale un maggiore aiuto per il settore dell’ospitalità.

I negozi ei ristoranti di Londra sono ancora in difficoltà, in particolare nel centro della città, che attualmente non beneficia del giro d’affari garantito dai dei pendolari: lo shopping nel West End, ad esempio, è diminuito di due terzi rispetto allo scorso anno.

“È essenziale che il governo si presenti in pochi giorni con un pacchetto mirato di sostegno finanziario per i settori del commercio al dettaglio, dell’ospitalità e della cultura che saranno più duramente colpiti da ulteriori restrizioni, insieme a un’estensione mirata immediata del programma di furlough”, ha affermato Khan. “I londinesi hanno fatto sacrifici monumentali durante questa pandemia e dato che avrò ulteriori incontri con ministri e leader del consiglio nei prossimi giorni continuerò a tenere informati i londinesi sulle misure extra che dovranno essere attuate nella Capitale. “