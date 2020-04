Coronavirus: “Al via la consegna delle mascherine chirurgiche fornite dalla Regione Lazio”

Riceviamo e pubblichiamo

Alla sede dell’odv (organizzazione di volontariato) Favl Viterbo sono disponibili per i comuni della nostra provincia, da oggi, le mascherine chirurgiche fornite dalla Regione Lazio”. Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. “Come Regione Lazio stiamo mettendo il massimo impegno per affrontare l’emergenza coronavirus, per quanto riguarda l’aspetto sanitario e quello economico – prosegue -. Ho provveduto a mandare una comunicazione ai sindaci per informare dell’iniziativa”. I contingenti di mascherine chirurgiche assegnate a ogni comune sono calcolati proporzionalmente agli abitanti residenti: fino a 500 abitanti 100 mascherine chirurgiche; da 500 a 1000 abitanti 200 mascherine chirurgiche; da 1000 a 2000 abitanti 300 mascherine chirurgiche; da 2000 a 5000 abitanti 400 mascherine chirurgiche; da 5000 a 10000 abitanti 750 mascherine chirurgiche; da 10000 a 20000 abitanti 1500 mascherine chirurgiche. I comuni, qualora lo volessero, potranno ritirare anche le mascherine già consegnate la volta precedente, ovvero le “montrasio”, i cui contingenti sono assegnati seguendo lo stesso criterio adottato per quelle chirurgiche.