Coronavirus, in Gran Bretagna il nodo dei test. Johnson: “Sono la soluzione al puzzle”. Ma l’obiettivo dei 25.000 al giorno resta lontano

I test sono la soluzione per “sbloccare il puzzle” del coronavirus: è quanto ha affermato il Primo Ministro britannico Boris Johnson, dopo la diffusione del dato secondi cui in Inghilterra solo 2.000 di circa mezzo milione di lavoratori del servizio sanitario nazionale sono stati sottoposti a tampone.

Il Primo Ministro ha affermato che il governo deve “intensificare in modo massiccio” i test in modo che il personale dell’NHS che deve autoisolarsi possa tornare al lavoro.

Johnson, anche lui in quarantena a Downing Street dopo aver contratto il virus, ha affrontato critiche diffuse sulla strategia di test del governo – con circa 13.000 test disponibili ogni giorno rispetto a un obiettivo di 25.000.

Il laburista Shami Chakrabarti ha dichiarato al programma Today della BBC Radio 4 che il lento ritmo dei test ha mostrato “una mancanza di chiarezza su ciò che il piano prevede e come verrà eseguito”.

Sir Paul Nurse, amministratore delegato dell’istituto di ricerca Francis Crick – che sarà presto in grado di condurre 500 test Covid-19 al giorno – afferma che è necessario uno sforzo per aumentare il numero dei test.

“Siamo molte piccole imbarcazioni e le piccole imbarcazioni possono essere efficaci”, ha detto. “Il governo sin qui ha messo in azioni alcune grandi navi o cacciatorpedinieri. È un po ‘più complicato per mettersi al lavoro e auguriamo loro tutta la fortuna nel perseguire l’obiettivo, ma anche noi piccole imbarcazioni possiamo contribuire.”

Mercoledì sera, in un video messaggio su Twitter, Johnson ha dichiarato: “Voglio dire una parola speciale sui test, perché sono veramente importanti e, come ho detto per settimane e settimane, questa è la strada da percorrere. Ecco come sbloccheremo il puzzle del coronavirus. Ecco come lo sconfiggeremo alla fine.”

Johnson ha affermato che ulteriori test sul coronavirus consentirebbero al personale che si autoisolava – o perché aveva sintomi o condivideva una famiglia con qualcuno che era malato – di sapere con sicurezza se possono lavorare.

I test sugli anticorpi – che cercano segni di immunità nel sangue – potrebbero anche mostrare chi ha già avuto il coronavirus e quindi non è a rischio di infezione o di trasmissione dell’infezione ad altri, ha aggiunto il Primo Ministro. Tuttavia, questi test non sono ancora pronti per l’uso e non è chiaro quando lo saranno.

Mercoledì scorso, il dottor Yvonne Doyle, direttore medico di Public Health England, durante il briefing quotidiano sul coronavirus di Downing Street ha dichiarato che “l’intenzione” era che i test di personale in prima linea aumentassero da “migliaia a centinaia di migliaia nelle prossime settimane”.

Il portavoce ufficiale del primo ministro ha dichiarato che il governo sta lavorando con NHS England, Public Health England e altre organizzazioni per aumentare la capacità dei test con una rete aggiuntiva di laboratori e siti di test.

Il segretario alla salute Matt Hancock ha tenuto colloqui con le figure del settore, pubblicando quella che il suo dipartimento ha definito una “chiamata generale” per migliorare le capacità diagnostiche.

Tuttavia, alcuni sindacati dell’NHS hanno affermato di essere limitati nel numero di test che possono eseguire a causa della continua carenza di tamponi, reagenti e kit. Un grande ospedale distrettuale inglese nelle Midlands ha riferito che era in grado di testare solo tre membri del personale al giorno a causa della mancanza di tamponi, almeno stando a quanto dichiarati dai fornitori del SSN.

Nonostante ci siano capacità per 12.750 test giornalieri, solo 8.630 sono stati effettuati lunedì, secondo i dati riferiti dal portavoce ufficiale del primo ministro. Alle 9:00 di mercoledì, 152.979 persone nel Regno Unito erano state testate per il virus con 29.474 confermati positivi.