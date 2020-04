Coronavirus nel Regno Unito: test ora disponibili per i key workers. E il governo lavora sul tracciamento dei contatti per la fine del lockdown

Fino a 10 milioni di lavoratori critici inglesi e le loro famiglie possono ora prenotare un test coronavirus online o tramite il proprio datore di lavoro: la mossa consente a tutti i lavoratori essenziali in Inghilterra di registrarsi per i test sul sito web del governo, se loro o un membro della famiglia presentano i sintomi del virus.

L’Health Secretary Matt Hancock ha affermato che questo programma di test ampliato “fa parte del rimettere in piedi la Gran Bretagna”, anche se il governo resta al di sotto del suo obiettivo di 100.000 test al giorno in Inghilterra entro la fine di questo mese. A riportarlo è bbc.news.

I dati di giovedì mostrano che sono stati effettuati 23.560 test, sebbene Hancock abbia affermato che la capacità è ora aumentata a 51.000 al giorno. I dati parlano anche di altre 616 persone morte per il virus negli ospedali del Regno Unito, portando il numero totale di decessi a 18.738.

Il segretario alla salute ha annunciato le nuove disposizioni sui test durante il briefing sul coronavirus di Downing Street di giovedì, annunciando anche l’impegno di reclutare 18.000 persone per tracciare i contatti di coloro che sono infetti.

Tra coloro che possono ora registrarsi per un test ci sono gli operatori NHS e di assistenza sociale, agenti di polizia, insegnanti, operatori del sistema giudiziario, addetti alla produzione di generi alimentari e supermercati, giornalisti e addetti ai trasporti: una cerchia più ampia rispetto a quella identificata in precedenza. L’obiettivo è consentire al personale essenziale di tornare al lavoro in sicurezza.

Hancock ha affermato che una volta che le persone inseriranno i propri dati online, gli verrà inviato un messaggio di testo o un’e-mail che li invita a prenotare un appuntamento o a richiedere un kit di test a casa, sebbene questi ultimi siano attualmente in quantità limitata. L’Health Secretary ha aggiunto a BBC Breakfast che i kit casalinghe verranno raccolti da un corriere iniziando inizialmente con “piccoli numeri” prima che il servizio aumenti. Il test prevede l’assunzione di un tampone del naso e della parte posteriore della gola.

Hancock ha affermato che la “maggioranza” delle persone otterrà il proprio risultato in 24 ore, ma per alcuni potrebbe richiedere un po ‘più di tempo. Il risultato sarà aggiunto alla cartella clinica di una persona in modo che il rispettivo medico sia informato. I lavoratori chiave che non sono in grado di accedere al sito Web del governo potranno comunque richiedere un test, poiché i datori di lavoro potranno prenotare per conto del proprio personale.

Fino ad ora, ad effettuare i test sono stati gli ospedali, insieme a una rete di circa 30 centri drive-through in parcheggi, aeroporti e campi sportivi.

Il ministro della salute ombra dei Labour, Justin Madders, ha detto alla BBC che ha accolto con favore la mossa di estendere i test ai lavoratori chiave, ma ha chiesto se fosse stato fatto qualcosa per migliorare l’accesso ai test, aggiungendo che molte persone hanno dovuto guidare per più di un’ora alle stazioni drive-trough, il che probabilmente ha rappresentato “il più grande ostacolo per le persone che si sono sottoposte al test”.

Hancock ha inoltre dettagliato i piani per una rete di tracciamento dei contatti che verranno utilizzati quando il blocco sarà allentato, insistendo sul fatto che un processo di “test, track and trace” sarà “vitale” per evitare un secondo picco del virus. La speranza è che i focolai regionali del virus passano essere tenuti sotto controllo isolando le persone contaggiate, quindi rintracciando i loro contatti e isolandoli.