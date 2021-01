Covid, dalla prossima settimana servirà un test negativo prima di entrare in Inghilterra e Scozia

Tutti i viaggiatori che giungeranno in Inghilterra e Scozia da destinazioni internazionali dalla prossima settimana avranno bisogno di un test Covid negativo prima di poter entrare. Il mancato rispetto delle nuove normative comporterà una multa immediata di £ 500.

Secondo i piani resi noti dal Transport Secretary, i passeggeri che arrivano in nave, treno o aereo dovranno fare un test fino a 72 ore prima di lasciare il paese di partenza. Grant Shapps, annunciando oggi, venerdì 8 gennaio, la decisione, ha detto che il provvedimento è stato studiato per prevenire nuove varianti della malattia che emergono in paesi come il Sud Africa e la Danimarca.

Ci sarà un numero limitato di esenzioni, per gli autotrasportatori, i bambini sotto gli 11 anni, gli equipaggi e per coloro che viaggiano da paesi senza le infrastrutture disponibili per eseguire i test. Anche gli arrivi dalla Common Travel Area con l’Irlanda saranno esentati.

La mossa segue la decisione di sospendere tutti i viaggi diretti dal Sud Africa a seguito dell’emergere lì di un nuovo ceppo di coronavirus: si ritiene che questa variante sia potenzialmente ancora più virulenta di quella che ha portato a un aumento dei casi nel Regno Unito.

“Abbiamo già in atto misure significative per prevenire casi importati di Covid-19, – ha dichiarato Shapps – ma con lo sviluppo internazionale di nuovi ceppi del virus, dobbiamo prendere ulteriori precauzioni. Assieme al periodo di autoisolamento obbligatorio già previsto per i passeggeri che tornano da paesi ad alto rischio, i test pre-partenza forniranno un’ulteriore linea di difesa, aiutandoci a controllare il virus mentre distribuiamo il vaccino a ritmo sostenuto nelle prossime settimane. “

L’annuncio arriva in un momento in cui le ultime restrizioni nelle quattro nazioni del Regno Unito comportano già il fatto che ci sono pochissimi viaggi internazionali.