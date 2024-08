“Crinbici”, ai volontari della Croce Rossa di Tarquinia arriva via social il sostegno del presidente nazionale

Il lungo weekend che da Ferragosto è proseguito sino a ieri è stato di certo il più intenso momento di impegno per i volontari della Croce Rossa di Tarquinia, in azione anche al Lido per l’assistenza in un periodo così affollato e dedicato dell’anno.

Una fatica premiata però, proprio nel cuore del fine settimana, quando Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, ha dedicato un post sui propri canali social al servizio “Crinbici”, che permette ai volontari di disporre di biciclette che agevolino la rapidità e l’efficacia degli interventi, citando come primo esempio proprio la realtà di Tarquinia, al fianco di grandi centri come Torino o Vercelli.

“Sono diversi i Comitati della Croce Rossa Italiana che svolgono il servizio “Crinbici”. Volontarie e Volontari CRI a Tarquinia, Torino, Vercelli, ma anche in altre località di villeggiatura, pattugliano parchi, litorali, vie centrali ed altre zone affollate, a bordo di biciclette munite di attrezzatura per il primo soccorso e di defibrillatore”: così nel post Valastro.

“Un modo per arrivare prima, – conclude il presidente della CRI – per essere vicini a chi ha bisogno di prima assistenza o di manovre salvavita, ovvero ha la necessità di allerta di soccorsi qualificati”.