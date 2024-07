Cristina D’Avena in concerto ad Acquapendente con i Gem Boy

Niccolò Caranti, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Il concerto di Cristina D’Avena aprirà il programma estivo di “R-Estate ad Acquapendente”, un evento di qualità promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e altre realtà cittadine. Questo ricco cartellone offre una serie di appuntamenti con nomi di primo piano della musica italiana, manifestazioni tradizionali radicate nel territorio e molte altre occasioni di cultura e divertimento.

Un Viaggio nei Ricordi con Cristina D’Avena e i Gem Boy

Venerdì 2 agosto 2024, al Campo Boario di Acquapendente, alle ore 21.30, con ingresso libero e un punto food disponibile dalle 19.00, Cristina D’Avena, affiancata dalla band bolognese dei Gem Boy, condurrà il pubblico in un coinvolgente viaggio attraverso le sigle dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di molte generazioni. Dal 2007, la regina delle sigle dei cartoon e la band irriverente e goliardica girano l’Italia insieme, facendo tornare bambini migliaia di persone per una sera.

Un’Occasione Imperdibile per gli Amanti dei Cartoni Animati

Per chi è cresciuto con i Puffi, si è innamorato della magica Emi o dell’incantevole Creamy, ha sognato di diventare una rockstar come Jem, o ha vissuto le emozioni di Licia e Mirko in “Piccoli problemi di cuore”, questo concerto è un’occasione imperdibile. Cristina D’Avena canterà le più belle canzoni dei cartoni animati che hanno riempito i pomeriggi di tanti bambini e bambine. I Gem Boy, con Carlo Sagradini (voce), Max Vicinelli (tastiere), J.J. Muscolo (chitarra), Milko Merloni (basso), Damiano Trevisan (batteria) e Sdrushi (fonico), garantiranno una serata di musica e divertimento indimenticabile.