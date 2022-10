Da Mirtilli e Merletti è già Natale: a Tarquinia una spettacolare vetrina inaugura l’avvicinamento alle festività

È arrivato il Natale da Mirtilli e Merletti: le vetrine del negozio di via Cesare Battisti a Tarquinia – ormai diventato un punto di riferimento nella Tuscia per l’arredo casa, gli articoli da regalo e l’erboristeria – brillano infatti da stamani dell’affascinante luce delle festività, pronte ad attirare l’attenzione di grandi e piccini.

Grandi abeti di ogni misura per l’albero di Natale perfetto, decorazioni per ogni gusto – dal classico al moderno –, idee per sorprendere con un regalo o per ricreare nella propria casa la calda atmosfera magica delle festività natalizie: Mirtilli e Merletti merita una visita anche solo per godersi un primo assaggio del Natale che si avvicina ed entrare nel clima pur in una stagione in cui l’autunno caldo si prolunga oltre le attese.

Naturalmente, aggirandosi per il negozio non si trovano soltanto ghirlande, festoni e Babbi Natale in tante forme e colori: come in ogni giorno dell’anno, Mirtilli e Merletti è uno scrigno di tesori per la casa – dal tovagliato alle lampade, dalle profumazioni per ambienti all’arredo – e una risorsa quasi infinita di idee regalo di ogni tipo, il che rende doppiamente preziosa una visita in vista del Natale.

Senza dimenticare l’enorme e fornitissima area dedicata all’erboristeria, con il valore aggiunto di Roberta, la titolare, naturopata in grado di dispensare consigli e suggerire le opportunità più adatte alla necessità e alle esigenze di ciascuno. Infine, una non trascurabile proposta di golosità: dalle cioccolate e caramelle Leone ai liquori Sarandrea, altre apprezzatisime opportunità regalo adatte a ogni occasione!

Potete scoprire Mirtilli e Merletti visitando il negozio, a Tarquinia, in via Cesare Battisti, 8, oppure seguendone l’attività social su Instagram o Facebook.