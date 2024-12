Dalla Misericordia un defibrillatore per la scuola “Aldo Morelli” di Montalto di Castro

Un bel momento pre-natalizio: giovedì 19 dicembre la Misericordia “Frates Maremma” di Montalto di Castro ha consegnato un defibrillatore semiautomatico alla scuola primaria “Aldo Morelli”. Alla cerimonia, svoltasi alla presenza di una rappresentanza di alunni, hanno partecipato il Sindaco Emanuela Socciarelli, il Dirigente Scolastico Marianna De Carli, e il Governatore della Misericordia, Alberto D’Alessandro: quest’ultimo, durante l’evento, ha sottolineato l’importanza del volontariato come gesto di altruismo e impegno per il bene comune, spiegando ai ragazzi il valore della donazione come strumento di prevenzione e sicurezza sanitaria.

Un gesto che conclude un percorso di formazione

La donazione segna la conclusione del progetto “A Scuola di Primo Soccorso”, svolto negli anni precedenti, e rappresenta un esempio di attenzione e sensibilità verso la comunità scolastica. La Dirigente Marianna De Carli ha ringraziato la Misericordia per il costante supporto alla scuola, evidenziando come questo gesto contribuisca a promuovere azioni di prevenzione e sicurezza. Il defibrillatore donato sarà uno strumento fondamentale per garantire una maggiore protezione all’interno dell’istituto.

Il ringraziamento del Sindaco

Anche il Sindaco Emanuela Socciarelli ha espresso gratitudine per l’impegno della Misericordia, definendo il dispositivo un dono prezioso e salvavita. Il Sindaco ha elogiato l’opera generosa e instancabile della confraternita, che non solo fornisce supporto alla comunità, ma educa i giovani all’importanza del volontariato e della solidarietà. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore sensibilizzazione sul tema della sicurezza sanitaria.