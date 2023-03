Darwin Day: dopo i due giorni di divulgazione all’Università Agraria al via una serie di incontri nelle scuole

Riceviamo dal geologo Massimo Di Carlo, dal naturalista Paolo Crescia e dalla psicologa Rachele Giubilei e pubblichiamo

Alla conclusione dei due eventi divulgativi legati alla ricorrenza del Darwin day che hanno permesso seguendo un filo rosso di dipanare l’evoluzione attraverso le vicissitudini delle trasformazione biologica intrecciate con il divenire del pianeta ed infine correlare il tutto con l’evoluzione umana, ringraziamo vivamente per la collaborazione alla riuscita degli eventi l’amministrazione dell’Università Agraria che, soprattutto nei panni del presidente Tosoni ha permesso le manifestazioni dimostrando sensibilità ai temi della divulgazione scientifica.

Il nostro gruppo sta continuando l’attività di divulgazione scientifica anche in ambito scolastico sempre con il supporto dell’ente e la preziosa collaborazione dell’assessore Selvaggini A. che si è interfacciata con le scuole permettendo di organizzare delle lezioni concordate con i dirigenti scolastici e gli insegnanti su specifiche tematiche ambientali che spaziano dall’inquinamento alla siccità, dai terremoti all’erosione e più in generale a tutte le problematiche che coinvolgono le attività umane e il rispetto del pianeta e del territorio che da sempre sono priorità per l’ente. Abbiamo già realizzato i primi incontri con le classi dell’Istituto S. Benedetto e presto seguiranno quelli con l’Istituto Cardarelli.