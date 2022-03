Dimissioni dalla presidenza dell’ANPI, la precisazione di La Rosa

Riceviamo da Ugo La Rosa e pubblichiamo

In merito ad alcuni articoli comparsi su Riviste online locali, relativi alla dimissioni del sottoscritto dalla carica di Presidente della sezione Anpi “10 giugno 1944” di Tarquinia, tengo a precisare di non aver mai scritto ne’ parlato di equidistanza dell’Anpi nazionale nel conflitto tra Russia ed Ucraina, in quanto mi risulta che il Presidente nazionale dell’Anpi ha espresso chiaramente la ferma condanna dell’Anpi dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il Presidente nazionale ha anche aggiunto delle valutazioni sulle cause che stanno alla base di questo conflitto ed ha espresso delle opinioni, relative al comportamento che i governi delle democrazie occidentali, e quello italiano in particolare, dovrebbero tenere nei confronti dei soggetti di questo conflitto e degli ucraini in particolare. Il motivo delle dimissioni del sottoscritto sono da attribuire esclusivamente alla non condivisione di queste ultime considerazioni.