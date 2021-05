“DogeCoin”: Maupal torna nelle strade di Roma con una nuova opera

Riceviamo e pubblichiamo

L’artista Maupal, all’anagrafe Mauro Pallotta, torna nelle strade della sua amata Roma con la nuova opera “DogeCoin”, ma, questa volta, pubblica e certifica la sua nuova creazione in formato NFT sulla piattaforma Opensea, l’ormai famosissimo marketplace di prodotti digitali.

DogeCoin è stata attaccata questa mattina in Piazza della Maddalena e, attraverso le caratteristiche estetiche dei suoi protagonisti in stile Simpson, Maupal vuole farci riflettere su alcuni dei diritti fondamentali di ogni essere umano che, ancora oggi, anche ai vertici dei governi mondiali, vengono troppo spesso ignorati.

“Recentemente sono stato colpito da tre eventi molto importanti che hanno immediatamente stimolato la mia fantasia artistica. La Turchia ha scelto di discostarsi ed uscire dalla Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica; inoltre, nel corso del vertice dell’incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ed i massimi esponenti dell’UE, la presidente della Commissione è stata confinata ad occupare un posto su un divano laterale, come a voler ribadire la supremazia maschile che, al contrario, occupava la poltrona d’onore in primo piano. Ultima, ma non per importanza, la recentissima decisione della banca centrale turca di proibire l’uso delle cripto-valute per le transazioni commerciali.

Con questa mia opera voglio esprimere la mia vicinanza alla popolazione turca e, soprattutto, porre l’attenzione sull’importanza del rispetto delle libertà fondamentali di ogni essere umano, inclusa quella finanziaria.” – afferma Maupal.

Nell’opera, che trae chiaramente spunto dalla cifra stilistica dei Simpson, Elon Musk – imprenditore visionario e da sempre sostenitore delle cripto-valute (in particolare del DogeCoin) e della libertà finanziaria ad esse connessa – e Ursula Von Der Leyen – presidente della Commissione Europea – indossano magliette con i simboli delle principali cripto-valute e cedono il divano laterale all’incupito presidente Erdoğan occupando invece il posto d’onore.