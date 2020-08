Domani a Londra è il VJ Day: le Red Arrows volano sulla capitale, ecco come vederle

Alcuni londinesi potrebbero avere la fortuna di ammirare le famose RAF Red Arrows questo fine settimana mentre eseguono un flypast sui cieli della capitale: l’esibizione fa parte della commemorazione del 75 ° anniversario del VJ Day per il 2020.

Il VJ Day (Giorno della Vittoria sul Giappone) è celebrato per segnare la fine della seconda guerra mondiale: la gran parte delle persone celebra il VE Day (Vittoria in Europa) a maggio per segnare la fine della guerra, tuttavia a quel tempo migliaia di soldati stavano ancora combattendo in Estremo Oriente. Nonostante la guerra in Europa fosse infatti finita, c’erano ancora combattimenti in corso nell’Asia-Pacifico, dalle Hawaii all’India nord-orientale.

I combattimenti terminarono il 15 agosto 1945, quando il Giappone si arrese, e da allora si festeggia il VJ Day. Per celebrarne il 75 ° anniversario, le Red Arrows britanniche effettueranno domani diversi voli, come riferisce Essex Live.

Alle 17, in particolare, gli aerei Red Arrow decolleranno per il loro terzo e ultimo volo della giornata, questo è quello che sorvolerà Londra. Partendo da Cardiff alle 17:00, attraverseranno il paese, sorvolando Newbury e raggiungendo il Surrey alle 17:27, poco prima di arrivare a Londra.

Le frecce rosse voleranno prima sul sud-ovest di Londra, passando sopra Richmond alle 17:28. Entro un paio di minuti raggiungeranno il centro di Londra, sorvolando Chelsea alle 17.30. L’impressionante spettacolo si dirigerà quindi verso l’Essex, passando per Chelmsford alle 17.35 circa.