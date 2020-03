Riceviamo e pubblichiamo

Anche domenica 22 marzo i tir possono circolare. Non si applicano, come è avvenuto per la giornata di domenica 15 marzo, i divieti di circolazione sulle strade extraurbane previsti per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose. Lo ricorda CNA Fita di Viterbo e Civitavecchia.

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva firmato il decreto di sospensione temporanea dei divieti per le domeniche del 15 e 22 marzo, “per superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti, non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico”.

Per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale, la sospensione è estesa ai giorni successivi al 22, fino a un nuovo provvedimento.

“Il settore sta affrontando criticità pesantissime, che si aggiungono a quelle note da tempo. L’autotrasporto è un servizio pubblico essenziale, non solo per garantire la continuità dei cicli produttivi, ma anche per consegnare merci e alimenti di prima necessità. Per questo motivo – sottolinea CNA – deve essere tutelato con misure straordinarie”.