Domenica 26 marzo a Porto Santo Stefano il via alla 15° Gran Fondo Mountain Bike

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Scatterà domenica 26 marzo alle ore 9.30 dalla Banchina Toscana nei pressi dell’ingresso di Porto Santo Stefano, la quindicesima edizione della Granfondo di mountain bike, gara organizzata dal Gruppo Ciclistico Monte Argentario con la Uisp Lega Ciclismo ed il patrocinio del Comune di Monte Argentario.

La gara che fa parte del Circuito MTB Maremma Tosco Laziale si snoda sul promontorio di Monte Argentario con un percorso di 44 chilometri con un dislivello di 1400 mt per la prova competitiva e di 24 km per 740 mt di dislivello per il percorso cicloturistico non competitivo. I ciclisti raggiungeranno la vetta dell’Argentario a 635 metri d’altezza attraversando un paesaggio unico, emozionante, ricco di testimonianze storiche con le torri di avvistamento, di scorci suggestivi a picco sul mare che fanno godere del panorama dell’Arcipelago Toscano, dei monti dell’Uccellina e della laguna di Orbetello.

Anche per questa edizione sono molte le adesione provenienti da ogni parte d’Italia, ad oggi gli iscritti sono 350, ma sicuramente molti altri si aggiungeranno considerato che c’è tempo fino a venerdì 24 per iscriversi e per chi volesse provvedere sul posto potrà farlo anche la mattina stessa recandosi ai tavoli di segreteria al Palazzetto dello Sport in località Pispino.

L’arrivo alla Banchina Toscana è previsto per i campioni dopo circa due ore dalla partenza, a seguire tutti gli altri. Sono previsti premi per i primi 3 arrivati uomini e donne e i primi 5 di ogni categoria (primi 3 per la Junior Master).

Tra i molti sponsor che supportano la manifestazione quest’anno spicca Cetilar, l’affermata azienda farmaceutica che fornirà molti prodotti (pomate, integratori, asciugamani e bandane) che andranno ad arricchire il pacco gara e allestirà per i concorrenti presso il villaggio di partenza-arrivo un ampio spazio dedicato ai massaggi con ben 6 lettini a disposizione. Presenti anche i prodotti dolciari offerti dal biscottificio amiatino Corsini.