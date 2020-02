Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 1 marzo tutti al borgo di Corneto: la guida turistica Claudia Moroni vi aspetta per una passeggiata all’aria aperta nei caratteristici vicoletti medievali tra chiese e palazzi. Se poi volete, potete approfittare per gustare ottimi piatti in uno dei tanti ristoranti della città. La visita guidata é gratuita ma dovete prenotare al 347 6920574.