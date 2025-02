Domenica al Museo: il 2 Febbraio ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici d’Italia

Il 2 febbraio 2025 si rinnova l’appuntamento con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali d’Italia ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Orari e prenotazioni

I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti secondo i consueti orari. Alcuni siti richiedono la prenotazione per la visita; si consiglia di verificare le specifiche di ciascun luogo prima della visita. Per informazioni dettagliate e per consultare l’elenco completo dei siti aderenti all’iniziativa, è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero della Cultura.

App “Musei Italiani”

Per facilitare l’accesso e la prenotazione, è disponibile l’app “Musei Italiani”, che fornisce informazioni aggiornate su orari, prenotazioni e acquisto di biglietti. L’app è disponibile su Google Play e su App Store.