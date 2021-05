“Economia circolare: il goal 12 dell’Agenda 2030”: in libreria il nuovo libro di Massimo Marzi

“Economia circolare: il goal 12 dell’Agenda 2030”: Massimo Marzi presenta il suo nuovo libro, che ripercorre la storia e lo sviluppo dell’economia circolare e gli impegni che tutti gli Stati membri dell’ONU hanno deciso di formalizzare sottoscrivendo il 25 settembre 2015 l’Agenda 2030.

“Un libro pensato e scritto per tutti i lettori che non hanno competenze specifiche e che per la prima volta si approcciano con curiosità al mondo dell’economia circolare. – spiega Marzi – Questo lavoro di ricerca vuole dimostrare che non è impossibile intraprendere la strada che conduce verso lo sviluppo sostenibile, e anche che è l’unico modo per evitare i rischi del collasso del sistema economico-sociale (che mezzo secolo fa erano stati anticipati dal Club di Roma) e che ora sono stati riconosciuti come reali dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’ONU. La bella notizia, che mostra la possibilità di realizzare un modello di sviluppo sostenibile, viene dal cambiamento che sta già avvenendo in tanti governi, in tante persone (soprattutto nei più giovani) e in tante imprese, che vedono nella conversione dell’attuale modello di consumo, di produzione e di organizzazione della società, una straordinaria opportunità (l’unica) da prendere al volo per scongiurare il collasso prossimo venturo e migliorare il proprio e il nostro futuro”.

Massimo Marzi, sociologo e politologo con specializzazione in “Management delle amministrazioni e dei

servizi pubblici” e in “Politiche del territorio e sviluppo sostenibile”, non è alla prima esperienza in libreria, dopo le precedenti pubblicazioni di “Il Sindaco in Italia, dall’unità ad oggi. Dinamiche di trasformazione della politica locale” e “Il nemico della scrivania accanto”. Il libro è distribuito su lafeltrinelli.it, ibs.it, amazon.it e in libreria.