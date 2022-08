Educazione ambientale con i rapaci: venerdì 12 agosto un nuovo incontro allo stabilimento La Pineta a Tarquinia Lido

Dopo il bel riscontro dell’appuntamento di luglio, torna ad agosto – e in particolare venerdì 12, a partire dalle 18 e 30 – l’appuntamento con una bella opportunità di scoperta, rivolta per lo più – ma non solo – ai più piccolini: allo stabilimento balneare La Pineta, a Tarquinia Lido si terrà infatti un incontro dal titolo “Educazione ambientale con i rapaci”, promosso dall’Associazione per il Lido di Tarquinia Più e da Marco Marzi, patron della Pineta stessa, con protagonista l’addestratrice falconiere Serena Paiolo.

Serena parlerà della storia della falconeria per poi coinvolgere i bambini più coraggiosi nel cosiddetto battesimo del guanto, sul quale poserà il gufetto. I bambini potranno fare la foto e gli verrà rilasciato un diplomino per il coraggio dimostrato.