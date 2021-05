Elezioni a Londra, Sadiq Khan in testa per essere rieletto sindaco: attualmente ha 25.000 voti di vantaggio su Shaun Bailey

Sadiq Khan sarebbe un passo dall’essere rieletto sindaco di Londra: il vantaggio del primo cittadino uscente sul più vicino sfidante, Shaun Bailey, ha raggiunto i quasi 25.000 voti. Al termine della serata di venerdì, all’interruzione dello spoglio, ripreso stamani alle 8, Khan contava infatti 487.104 voti di prima preferenza contro le 462.837 di Bailey: un vantaggio, per l’esattezza, di 24.267 schede.

Il vincitore dovrebbe essere annunciato ufficialmente questa sera, ma tutto potrebbe essere ritardato fino a domenica mattina se i progressi nel conteggio saranno lenti. Ai candidati è stato detto che l’obiettivo è annunciare il nuovo sindaco alle 20 e 30 di oggi, ma solo attorno alle 16 di oggi verrà presa una decisione sull’opportunità di slittare l’annuncio a domenica qualora lo spoglio fosse in ritardo su quanto pianificato.

È molto probabile che si dovranno contare i voti di seconda preferenza, che entrano in gioco se nessun candidato ottiene più del 50% dei voti di prima preferenza. Se ciò accade, i 18 candidati con il minor numero di voti vengono eliminati e i due candidati in testa passano al secondo turno. Eventuali schede elettorali contrassegnate con il loro nome come seconda preferenza dell’elettore vengono quindi aggiunte al totale.

Sette su quattordici collegi elettorali della London Assembly sono stati annunciati già ieri. Nessuno di essi è passato di mano: i conservatori ne hanno tenuti tre e i laburisti quattro. Ma i risultati per il sindaco di ciascuna circoscrizione hanno in generale mostrato come Bailey sia andato meglio del previsto mentre Khan è in perdita rispetto al 2016, quando è diventato sindaco per la prima volta sconfiggendo il candidato Tory Zac Goldsmith.

Le restanti sette circoscrizioni dell’assemblea – City and East, Croydon e Sutton, Barnet e Camden, Greenwich e Lewisham, Merton e Wandsworth, Enfield e Haringey e South West – saranno annunciate oggi a rotazione, a partire dalle 15:00 circa. Contestualmente verranno comunicati anche i voti espressi in ciascuna circoscrizione per i candidati sindaci.

Gli ultimi 11 seggi dell’assemblea, determinati secondo una complessa formula di rappresentanza proporzionale basata sul sostegno del partito in tutta Londra, dovrebbero essere annunciati a partire dalle 21.30 di questa sera. Il compito dell’assemblea dei 25 membri è di chiedere al sindaco di rendere conto delle decisioni e di esaminare le sue politiche.