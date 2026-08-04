Pineta in Rock 2026: il rock progressivo dei Prog Rock Café arriva a Tarquinia Lido

Dopo gli omaggi agli U2, agli AC/DC e ai Queen, Pineta in Rock 2026 cambia atmosfera e propone una serata dedicata a uno dei generi che hanno maggiormente segnato la storia della musica degli anni Settanta. Giovedì 6 agosto, sulla veranda della Pineta di Tarquinia Lido, saliranno sul palco i Prog Rock Café, protagonisti del quarto appuntamento della rassegna.

L’ingresso è gratuito e il concerto inizierà alle 22.30.

Un viaggio tra i giganti del progressive

Quello dei Prog Rock Café non è un semplice concerto, ma un percorso attraverso alcuni dei gruppi che hanno rivoluzionato il rock con composizioni ricercate, virtuosismo strumentale e sperimentazione.

La band proporrà un repertorio che attraversa le grandi pagine del progressive internazionale e italiano, con brani di Genesis, Yes, King Crimson, Jethro Tull, Marillion, Deep Purple, Premiata Forneria Marconi e Banco del Mutuo Soccorso, senza dimenticare i New Trolls, protagonisti di una stagione irripetibile del rock italiano.

Una serata pensata per gli appassionati del genere, ma anche per chi desidera riscoprire alcuni dei dischi che hanno cambiato il modo di intendere la musica rock.

Il progressive e la storia della Pineta

La presenza di una serata interamente dedicata al progressive assume un significato particolare in un luogo come la Pineta, che da oltre sessant’anni rappresenta uno dei simboli della musica dal vivo a Tarquinia Lido.

Proprio la storia della veranda è infatti legata anche alla grande stagione del rock italiano: negli anni Sessanta ospitò infatti i Quelli, formazione che di lì a poco sarebbe diventata la Premiata Forneria Marconi, uno dei gruppi più rappresentativi del progressive italiano.

Un filo ideale che continua ancora oggi attraverso Pineta in Rock, la rassegna curata da Marco Marzi e capace di unire memoria musicale e nuovi appuntamenti dal vivo.

Prosegue l’estate di Pineta in Rock

Dopo la serata dedicata al progressive, il cartellone della rassegna proseguirà con Giacinto & Friends, appuntamento dedicato alla musica d’autore e agli interpreti tarquiniesi, quindi con The Glam, protagonisti di un viaggio tra Deep Purple, Led Zeppelin, Queen e Toto, e infine con The Dark Side, che chiuderanno l’edizione 2026 con il loro omaggio ai Pink Floyd.

Il programma completo, la storia della manifestazione e l’archivio delle edizioni sono disponibili nella pagina dedicata a Pineta in Rock.

Informazioni

📍 La Pineta

Lungomare dei Tirreni 7, Tarquinia Lido

🗓️ Giovedì 6 agosto 2026

🕥 Inizio concerto: ore 22.30

🎟️ Ingresso gratuito