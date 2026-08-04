Wave Music Awards, Tarquinia Lido pronta ad accogliere i protagonisti della nuova musica italiana

Dopo aver svelato, uno dopo l’altro, gli artisti protagonisti della serata, cresce l’attesa per il Wave Music Awards – Il Tour dell’Estate, uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo di Tarquinia Lido. L’evento, promosso dalla Pro Loco Tarquinia con il patrocinio del Comune di Tarquinia, in collaborazione con EMY Show Group Italia e con Rai Radio Tutta Italiana media partner ufficiale del tour, farà tappa giovedì 14 agosto in Piazza delle Naiadi, trasformando il litorale in un grande palcoscenico dedicato alla nuova musica italiana.

Sul palco sei giovani protagonisti della scena musicale

A esibirsi saranno eroCaddeo, Gard, Plasma, Riccardo, Andrea Ricci e Gabriele Marcianò, artisti che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico grazie ai talent show televisivi, ai principali network radiofonici e alle piattaforme digitali.

Ognuno porterà sul palco il proprio repertorio, offrendo una serata che attraverserà le diverse sfumature del pop contemporaneo e delle nuove sonorità italiane. A condurre lo spettacolo saranno Marzio Parisi e Jessica Bucci, accompagnando il pubblico in un evento a ingresso gratuito pensato soprattutto per i giovani, ma aperto a residenti, turisti e visitatori di ogni età. Nel corso della serata non mancheranno alcune sorprese dedicate al pubblico.

Uno degli appuntamenti centrali dell’estate al Lido

Il Wave Music Awards rappresenta uno degli eventi di punta dell’estate 2026 e si inserisce nel ricco calendario promosso dalla Pro Loco Tarquinia e dal Comune di Tarquinia, insieme al SIB Tarquinia, Federbalneari e agli operatori balneari e commerciali del Lido.

La serata arriverà nel pieno di Sport’n’Roll, dopo lo spettacolo di Showtime Band del 13 agosto e a pochi giorni dal secondo appuntamento del Carnevale Estivo, in programma il 16 agosto, contribuendo a rendere Tarquinia Lido uno dei principali poli dell’intrattenimento estivo della Tuscia.

Nei prossimi giorni saranno comunicati gli ultimi dettagli organizzativi, compreso l’orario definitivo di inizio, insieme alle informazioni utili per il pubblico.