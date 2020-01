extraconfine – Andrea, chef a Oslo passando per Francia, Spagna e Messico: “In Italia è difficile, ma quanto vorrei tornare e lavorare lì”

#extraconfine è una nuova rubrica de lextra.news che cerca, spera, sogna di raccontare le storie di un po’ di italiani sparsi per il mondo: partendo – come è partita l’avventura giornalistica del sito – da Tarquinia ed andando a caccia di belle realtà da condividere. Con una regola: ad ogni protagonista il compito di indicare – come in una catena – il nome di un’altra persona #extraconfine, di un’altra storia che meriti di essere raccontata.

“È un viaggio che ho iniziato sei anni fa, sia per passione per il mio lavoro, sia per andare un po’ all’avventura, a scoprire che succede fuori da casa: e da allora il mio percorso mi ha portato in Norvegia, passando prima per Francia, Lussemburgo, Spagna e Messico”.

A raccontare e raccontarsi è Andrea Selvaggini, ventiquattrenne chef nato e cresciuto a Tarquinia e ora impegnato al Maaemo, ristorante nel cuore di Oslo. Che continua a sognare e progettare la sua scoperta del mondo – “mi piacerebbe anche un’esperienza in Asia” – ma resta legatissimo all’Italia.

“Si torna quando si può – ci spiega – e sto sempre molto bene quando sono in Italia: anche troppo, perciò preferisco non stare più di due settimane senno rischio di cambiare idea! Ma se penso al futuro, certo che mi piacerebbe tornare in Italia: sarebbe un sogno poter lavorare vicino casa, con i nostri prodotti, anche se sta diventando sempre più difficile viste le mille opportunità che si creano all’estero e i costi impossibili che si chiedono per aprire un attività”.

E proprio su questo nasce una riflessione, sull’Italia e sui suoi problemi. “Cosa cambierei? Senza dubbio la burocrazia e tutto quello che ne deriva. In Italia non si investe sui giovani, non si guarda avanti, a ognuno interessa solo di guardarsi in tasca”.

Eppure, ci sono cose a cui è difficile rinunciare – “Sono tante le cose che mi mancano dell’Italia, dal sole al cibo passando per altre mille cose, per questo vorrei tornare un giorno!” – e anzi arrivare da una realtà cittadina italiana è stata, per Andrea, una virtù: “All’inizio pensavo che venire da un paese fosse quasi un limite e mi potesse creare difficoltà, – spiega Andrea – ma con il tempo ho visto che mi ha sempre aiutato tanto, soprattutto nel relazionarmi con gli altri: noi siamo più “schietti”, e questo non e da tutti”.

In questo viaggio tra nazioni e continenti, hai mai sentito che ti facessero pesare il tuo essere italiano? “Un po’ razzismo, se così vogliamo chiamarlo, mi è capitato di subirlo solo in Francia: non stiamo molto simpatici ai cugini, soprattutto a quelli nell’entroterra, ma naturalmente è qualcosa che non vale per tutti”.

Con uno chef, la chiacchierata non poteva che virare su un finale a colpi di gusto. “Il piatto italiano che più mi manca è senza dubbio l’amatriciana, visto che quando sono in Italia la mangio quasi tutti i giorni! In Norvegia ci sono molti piatti tradizionali che mi piacciono, ma una cosa a cui non vorrei più rinunciare sono i Tacos di quando vivevo in Messico”. Infine, qualche consiglio agli italiani in visita a Oslo su un buon caffè. “Allora, il miglior caffè che abbiamo ad Oslo è senza dubbio quello di Tim Wandelboe, considerato anche uno dei migliori “baristi” al mondo: hanno una produzione propria di caffe e lo tostano qui ad Oslo. Ovviamente qui si beve “filter coffe”, quindi americano: ci vuole un po’ di tempo per imparare a goderselo”.

Come tradizione della rubrica #extraconfine, chiediamo ad Andrea di indicarci un altro italiano in giro per il mondo da cui andare a caccia di storie e racconti. “Senza dubbio Aldo Farroni”, ci risponde, permettendoci così di proseguire il nostro viaggio – stavolta direzione Australia – ancora a colpi di prelibatezze da chef.

Nome: Andrea

Età: 24

Dove vive: Oslo (Norvegia)

Professione: chef

Distanza da casa: 1.964 km