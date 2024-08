Fabio Concato in concerto: ad Arcidosso un viaggio nella musica d’autore

Giovedì 22 agosto, alle 21, nella nuova piazza della Riconciliazione di Arcidosso, l’estate si accende con un appuntamento imperdibile: il concerto gratuito di Fabio Concato. Inserito nella rassegna estiva Arcidò, organizzata e promossa dal Comune di Arcidosso, questo evento porterà in scena uno dei nomi più amati della musica d’autore italiana. Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i suoi grandi successi, con brani che hanno segnato intere generazioni, arricchiti da atmosfere musicali inedite e nuove interpretazioni. Sul palco, insieme a lui, i fidati Musici: Ornella D’Urbano, Gabriele Palazzi Rossi, Stefano Casali, e Larry Tomassini, per uno spettacolo che promette di essere indimenticabile.

Un’estate di eventi con Arcidò

La rassegna estiva Arcidò non è solo musica, ma un concentrato di cultura, divertimento e comunità. Promossa e organizzata dal Comune di Arcidosso, Arcidò è un progetto che vede la collaborazione di diverse realtà locali, tra cui la Pro Loco di Arcidosso, i Cantinieri, il CCN Arcidosso in Vetrina, la Libreria Soffiasogni, e l’associazione Chissà Dove. Grazie a queste collaborazioni, il programma estivo di Arcidosso è ricco di appuntamenti per tutti i gusti, che spaziano dalla musica alla letteratura, dall’enogastronomia alle tradizioni locali. Un vero e proprio festival della comunità, che mette in risalto il meglio del territorio.

Partner e sostenitori dell’iniziativa

Arcidò è reso possibile grazie al sostegno di importanti partner come Enel Green Power, Coop Unione Amiatina e il Distretto Biologico del Montecucco. Questi, insieme a molte altre aziende e attività del territorio, hanno contribuito a fare di questa rassegna un punto di riferimento per l’estate in Amiata. La sinergia tra pubblico e privato ha creato un evento che non solo offre intrattenimento di qualità, ma che rafforza anche il senso di appartenenza e la valorizzazione delle risorse locali. Un appuntamento che conferma Arcidosso come centro vitale di cultura e tradizione, in una cornice di straordinaria bellezza.