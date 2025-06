Farnese, in mostra il burattino di Pinocchio del film di Comencini

Sarà visitabile a Farnese, a partire dal 29 giugno 2025, l’esposizione permanente dedicata al burattino statico di Pinocchio, legato alla storica versione televisiva “Le avventure di Pinocchio” diretta da Luigi Comencini. L’iniziativa è promossa dal Comune di Farnese in collaborazione con l’associazione Il Borgo di Pinocchio e intende valorizzare il legame culturale tra il borgo viterbese e il celebre sceneggiato RAI del 1972. Il burattino sarà esposto in via San Magno 174, nel centro del paese, in una mostra dal titolo “I mille volti di Pinocchio”, a ingresso gratuito e aperta al pubblico dalle ore 10 alle 18.

L’opera artigianale di Oscar Tirelli e la memoria cinematografica

Il protagonista dell’esposizione è il burattino statico di Pinocchio, realizzato da Oscar Tirelli con materiali di alta qualità, oggi di proprietà della SSP. Oltre al burattino, la mostra offre una panoramica sul processo creativo che ha portato alla sua realizzazione, con materiali e testimonianze legate al mondo artigianale del cinema. A impreziosire il percorso espositivo saranno presenti anche figure legate al progetto, tra cui Cesare Tirelli, Paolo Lunghi, Gianmarco Lunghi, Stefano Garavelli, Chris Rucco e Stefano Capponi, coinvolti in un racconto corale che intende restituire profondità storica e tecnica all’oggetto simbolo della narrazione.

Eventi collaterali e attività per i visitatori

L’esposizione sarà affiancata da una serie di eventi e attività culturali che celebrano la figura di Pinocchio e il cinema italiano del Novecento. L’iniziativa si propone come occasione di promozione culturale e turistica per il territorio, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino un pezzo di storia della televisione e del cinema nazionale. Per ulteriori informazioni sull’esposizione e sugli appuntamenti previsti è possibile contattare l’associazione Il Borgo di Pinocchio Farnese al numero 338 5044468 o all’indirizzo email ilborgodipinocchio@libero.it.