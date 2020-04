Fdi: “Cura Italia: accolto l’ordine del giorno presentato da Rotelli”

Riceviamo da Fratelli d’Italia e pubblichiamo

Cura Italia: accolto con riformulazione, nel decreto votato venerdì alla Camera, l’ordine del giorno presentato dal deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli.

Nello specifico, la proposta dell’onorevole è mirata agli artigiani e piccoli commercianti.

Queste le richieste: “Al fine di venire incontro alla categoria di lavoratori particolarmente colpita dalla pandemia sarebbe opportuno introdurre, nella disciplina dei trattamenti pensionistici un adeguamento necessario a causa delle profonde trasformazioni ed evoluzioni che il loro settore economico di appartenenza ha registrato nel corso degli ultimi anni, penalizzando pesantemente il libero esercizio delle attività economiche di queste categorie.”

La finalità è quella di “disporre l’abolizione dei minimi contributivi pensionistici per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’INPS, categorie tra le più colpite dalla pandemia e che rappresentano un patrimonio non solo economico, ma sociale ed identitario nazionale, in grado di incidere in modo significativo, ed in senso migliorativo, sui livelli qualitativi e sul consolida mento delle relazioni sociali nei contesti urbani, anche in quelli più periferici.”

Il provvedimento è particolarmente urgente poiché: “si tratterebbe di un adeguamento reso necessario da esigenze, ormai indifferibili, di attenzione nei confronti di un settore vitale della nostra Nazione, come lo è quello dell’artigianato e del commercio, spina dorsale della nostra economia, che ha registrato una progressiva contrazione e versa in uno stato di sofferenza e di difficoltà.”

Fratelli d’Italia