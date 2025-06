Fiabe a Palazzo 2024: a Soriano nel Cimino dieci giorni di spettacoli per bambini e famiglie

Torna a Soriano nel Cimino, dal 19 al 29 giugno, il festival teatrale “Fiabe a Palazzo”, promosso dall’associazione “Le Chat Noir APS”, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione si svolgerà nella cornice di Palazzo Chigi Albani e proporrà dieci giorni di spettacoli itineranti, letture e concerti ispirati alle fiabe della tradizione popolare italiana e internazionale. L’evento è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.fiabeapalazzo.it. Tutti gli spettacoli saranno accessibili anche a spettatori su sedia a rotelle, con la possibilità di usufruire di audiodescrizione e interpreti LIS previa prenotazione tramite Eventbrite.

Un cartellone tra fiabe italiane, multiculturalità e musica classica

Il programma prevede dieci spettacoli itineranti pensati per un pubblico di ogni età, ispirati alle fiabe popolari italiane. Saranno inoltre messi in scena tre spettacoli con burattini rivolti a bambini in età prescolare, due produzioni dedicate alla multiculturalità e a fiabe di diverse tradizioni internazionali (una delle quali in lingua inglese con traduzione), e un concerto di musica classica dedicato a compositori legati al mondo delle fiabe. Gli spettacoli, curati nei costumi e nelle scenografie, puntano a coinvolgere attivamente i bambini, valorizzando il ruolo pedagogico della narrazione fiabesca.

Direzione artistica e cast tra esperienze teatrali e cinematografiche

Il festival è ideato e diretto da Annabella Calabrese, attrice e regista con esperienze in ambito cinematografico e televisivo. Tra i lavori che la vedono protagonista anche “Un nemico che ti vuole bene” di Denis Rabaglia, presentato al 71° Festival di Locarno. Affiancata da Daniele Esposito – autore, regista e vincitore del Globo d’Oro con il cortometraggio “Venti minuti” – la Calabrese firma testi e regia di ogni spettacolo in programma. Tra i protagonisti del cartellone anche il quartetto Sharareh, Craig Peritz e Anita Tenerelli di The Turnabout, e gli attori Giovanna Cappuccio, Irena Goloubeva, Vincenzo Iantorno, Umberto Anselmi, Valentina Bandera, Giulia Celletti, Paolo Oppedisano, Genny Santin Nalin e Camilla Scatigni. Maggiori dettagli sull’evento e il calendario sono disponibili su www.fiabeapalazzo.it.

Il programma completo

19 Giugno 2025

Ore 17.00

LE FIABE DI BELLINDA: Giricoccola

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – Con Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio

Sono giorni ormai che la Principessa Bellinda non riesce a chiudere occhio, per questo decide di farsi aiutare dalla sua amica fata a raccontare le storie dei suoi amici del palazzo delle fiabe per prendere sonno.I bambini scopriranno insieme a lei la bellezza della lettura e il ricco patrimonio che è racchiuso nei libri attraverso delle riscritture in chiave moderna dei classici della tradizione popolare fiabesca italiana da Basile a Calvino. Protagonista dello spettacolo di questa giornata la piccola Giricoccola, una fanciulla che dovrà sopportare le angherie delle sue due invidiosissime sorelle. La Luna, però, verrà in suo aiuto e cambierà la sua sorte.

Ore 18.30

FIABE DAL MONDO: English Fairy Tales (Part Two)

Scritto e diretto da Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Con Craig Peritz e Anita Tenerelli

Spettacolo in inglese e in italiano

Da “Tom Tit Tot” ai “Tre porcellini”: un meraviglioso viaggio nei classici della letteratura britannica interpretati in doppia lingua (inglese e italiano) da Craig Peritz e Anita Tenerelli. I due guideranno grandi e piccini in un nuovo viaggio con l’immaginazione tra streghe, folletti e giganti della tradizione inglese.

20 Giugno 2025

Ore 17.00

LE FIABE DI BELLINDA: Prezzemolina

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – Con Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio

La principessa Bellinda soffre anche oggi di problemi di insonnia. Chiederà a grandi e piccini di aiutarla ad addormentarsi grazie alla lettura della storia di una bambina di nome Prezzemolina, rinchiusa da tre fate in una torre altissima.

Ore 18.30

FIABE DAL MONDO: Fiabe d’oriente

Scritto e diretto da Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Con Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio

“Aladino e la lampada incantata”, “Momotarò” e “Il bramino e la tigre” sono solo alcune delle più celebri fiabe del ricchissimo patrimonio fiabesco d’oriente. Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio condurranno grandi e piccini alla loro scoperta, guidandoli in un viaggio alla scoperta delle remote terre d’oriente e delle sue affascinati storie e racconti.

21 Giugno 2025

Ore 17.00

LE FIABE DEL PALAZZO: Giovannino Senza Paura

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – con Annabella Calabrese, Giovanna Cappuccio, Vincenzo Iantorno, Giulia Celletti e Paolo Oppedisano.

All’ingresso del magico Palazzo delle fiabe i bambini verranno accolti da Principesse, Mostri e Cavalieri che li porteranno con loro in uno splendido viaggio alla scoperta del patrimonio fiabesco popolare italiano (con fiabe rielaborate in chiave moderna da Basile a Calvino). Le fiabe di questa tipologia di spettacolo sono interpretate in maniera interattiva da un gruppo di 9 attori in costume d’epoca. La fiaba di questa giornata ha come protagonista il famosissimo Giovannino Senza Paura, un ragazzino che è talmente coraggioso da avventurarsi tutto solo in un palazzo stregato.

Ore 18.30

LE FIABE DEL PALAZZO: Bellinda e il mostro

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – con Annabella Calabrese, Giovanna Cappuccio, Vincenzo Iantorno, Giulia Celletti e Paolo Oppedisano.

All’ingresso del magico Palazzo delle fiabe i bambini verranno accolti dalla dolce principessa Bellinda, imprigionata da un terribile mostro che si rivelerà con lei, però, estremamente buono e gentile.

22 Giugno 2025

Ore 17.00

LE FIABE DEL PALAZZO: Le due vecchie

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – con Annabella Calabrese, Giovanna Cappuccio, Irena Goloubeva, Vincenzo Iantorno, Giulia Celletti e Paolo Oppedisano.

Protagonista dello spettacolo sono due vecchie, Primizia e Letizia, che faranno credere al re di essere due giovani avvenenti. Ma la situazione sfuggirà loro di mano quando il re si innamorerà follemente di una delle due e vorrà guardarla in viso.

Ore 18.30

LE FIABE DEL PALAZZO: La fiaba dei gatti

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – con Annabella Calabrese, Giovanna Cappuccio, Irena Goloubeva, Vincenzo Iantorno, Giulia Celletti e Paolo Oppedisano.

Una donna ha due figlie, una buona e gentile e l’altra perfida e svogliata. Le loro sorti saranno cambiate dall’incontro con un gruppo di gattini con poteri magici, che ricompenseranno chi tra le due si comporterà bene con loro.

26 Giugno 2025

Ore 17.00

LE FIABE DI BELLINDA: Zio Lupo

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – Con Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio

La principessa Bellinda soffre anche oggi di problemi di insonnia. Chiederà a grandi e piccini di aiutarla ad addormentarsi grazie alla lettura della storia di una bambina di nome Fiorella, che fa disperare la sua mamma con i suoi capricci. Ma Fiorella imparerà l’importanza di comportarsi bene e di rispettare gli altri grazie alla lezione che le darà lo Zio Lupo.

Ore 18.30

MUSICHE DA FIABA

Con il Quartetto Sharareh e Vincenzo Iantorno

Un concerto per quartetto d’archi che ripercorre le più celebri musiche dedicate alle fiabe, dallo “Schiaccianoci” di Tchaikovsky alla colonna sonora de “La Bella e la Bestia”, passando per celebri capolavori contemporanei come “Up” della PIXAR. Il Quartetto Sharareh guiderà grandi e piccini in un meraviglioso viaggio musicale, accompagnato dalla lettura di alcune brevi fiabe a cura di Vincenzo Iantorno.

27 Giugno 2025

Ore 17.00

LE FIABE DEL PALAZZO: Il nonno che non si vede

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – con Annabella Calabrese, Giovanna Cappuccio, Vincenzo Iantorno, Paolo Oppedisano e Camilla Scatigni.

Flora è una fanciulla nullatenente che nel bosco si imbatte in un palazzo disabitato. Quello che non sa è che al suo interno vive un anziano signore invisibile che, conquistato dalla gentilezza d’animo della fanciulla, l’aiuterà a trovare marito. Ma quando lei si dimostrerà irriconoscente, lui deciderà di vendicarsi.

Ore 18.30

LE FIABE DEL PALAZZO: Il bambino nel sacco

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – con Annabella Calabrese, Giovanna Cappuccio, Vincenzo Iantorno, Paolo Oppedisano e Camilla Scatigni.

Pierin Pierone è un bimbo che invece di studiare passa le sue giornate a giocare sugli alberi, senza ascoltare quello che gli dice il suo papà. L’incontro con la perfida Strega Bistrega, però, gli insegnerà quanto sia importante non fare di testa propria e ascoltare quello che dicono di fare i grandi.

28 Giugno 2025

Ore 17.00

LE FIABE DEL PALAZZO: Gatta Cenerentola

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – con Annabella Calabrese, Giovanna Cappuccio, Vincenzo Iantorno, Umberto Anselmi, Valentina Bandera, Paolo Oppedisano, Genny Santin Nalin e Camilla Scatigni.

Zezzolla è vittima di una terribile matrigna, che la tratta malissimo preferendo, invece, le sue due figliole, Pascarella e Colombina. Ma la ragazza, buona e gentile, grazie all’incontro con la fata del dattero, cambierà totalmente la sua sorte riuscendo a partecipare al gran ballo di corte del principe.

Ore 18.30

LE FIABE DEL PALAZZO: Fantaghirò

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – con Annabella Calabrese, Giovanna Cappuccio, Vincenzo Iantorno, Umberto Anselmi, Valentina Bandera, Paolo Oppedisano, Genny Santin Nalin e Camilla Scatigni.

Fantaghirò è la più piccola di tre sorelle, uniche eredi di un re, vecchio e malato. Ma sebbene alle sorelle non interessi la politica e le sorti del regno, Fantaghirò, che ha un’indole ben diversa, deciderà di travestirsi da uomo e recarsi nel regno confinante per chiedere la pace al bellicoso principe Romualdo. Quello che però non ha messo in conto è che il principe sarà incredibilmente ammaliato dal suo aspetto fisico, cercando di scoprire se la fanciulla sia un uomo o no.

29 Giugno 2025

Ore 17.00

LE FIABE DEL PALAZZO: Il sorcetto con la coda che puzza

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – con Annabella Calabrese, Giovanna Cappuccio, Vincenzo Iantorno, Umberto Anselmi, Valentina Bandera, Giulia Celletti, Paolo Oppedisano, Genny Santin Nalin e Camilla Scatigni.

Una principessa desidera con tutto il cuore sposarsi, sebbene la madre non abbia alcuna intenzione di maritarla. Un giorno, però, stanca delle sue continue richieste decide che la mariterà “al primo che incontra”. Ad affacciarsi in quel momento al palazzo sarà un topolino, che la povera ragazza sarà costretta a sposarsi. Ma le apparenze ingannano e l’orribile topo si rivelerà essere un meraviglioso principe.

Ore 18.30

LE FIABE DEL PALAZZO: Lo scarafaggio, il topo e il grillo

Di Annabella Calabrese e Daniele Esposito – Regia di Annabella Calabrese – con Annabella Calabrese, Giovanna Cappuccio, Vincenzo Iantorno, Umberto Anselmi, Valentina Bandera, Giulia Celletti, Paolo Oppedisano, Genny Santin Nalin e Camilla Scatigni.

Nardiello è un ragazzo talmente ingenuo da farsi truffare da tutti, mandando in rovina la sua povera madre. Quando la donna deciderà di cacciarlo di casa per aver speso tutti i suoi risparmi per acquistare uno scarafaggio, un topo e un grillo, Nardiello si recherà in Austria per far fortuna. Grazie all’aiuto dei tre piccoli animali magici riuscirà a ribaltare completamente la sua sorte, sposando persino la figlia del re.

INFO E PRENOTAZIONI

19–29 giugno 2025

Palazzo Chigi Albani, Via Papacqua – Soriano nel Cimino (VT)

Spettacoli alle ore 17.00 e 18.30

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.fiabeapalazzo.it

Info e prenotazioni telefoniche: 349 6159462

Servizi accessibilità: audiodescrizione e interpreti LIS su prenotazione (entro 7 giorni dall’evento).