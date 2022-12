FLAG GAC Lazio Nord, il Comune di Tarquinia vince due bandi: in arrivo 120.000 euro per la promozione agroalimentare e turistica

Riceviamo e pubblichiamo

Due progetti elaborati dal Comune di Tarquinia presentati al SSL FLAG GAC Lazio Nord e finalizzati alla promozione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto turistico, dei prodotti ittici e del patrimonio enogastronomico del territorio sono stati ammessi a finanziamento, per un totale di 120.000 euro che saranno destinati a eventi quali visite, esperienze, esposizioni e degustazioni rivolti a un ampio target di pubblico e consumatori e studiati per realizzare l’incontro diretto tra segmenti diversi di filiera e favorire lo sviluppo dell’economia circolare.

Già nei prossimi giorni Tarquinia vivrà direttamente la realizzazione del primo, in ordine cronologico, dei due progetti, intitolato “Buttiamoci a pesce” e ammesso a finanziamento dalla Direzione Regionale Agricoltura con un contributo pubblico pari ad euro 60.000. Dal 15 al 30 dicembre torna, per una nuova edizione natalizia, l’igloo già sperimentato lo scorso anno in piazza Matteotti, pronto a ospitare degustazioni, show cooking, talk e concerti, a cui si affiancheranno dei laboratori ludico ricreativi destinati ai più piccoli e in programma il 20, 22 e 27 dicembre presso la biblioteca comunale di Tarquinia.

Altri 60.000 euro, concessi in relazione all’Azione 2.A del SSL FLAG GAC Lazio Nord, mirata a favorire la realizzazione di iniziative e strumenti (soprattutto a carattere innovativo) per la promo-commercializzazione del territorio in termini di beni turistico-culturali, servizi e attrazioni, andranno invece a finanziare il progetto “AgriFish-Eatrusco”, la cui attuazione pratica riguarderà i primi mesi del 2023. Obiettivo finale del progetto è la valorizzazione dell’offerta turistica del Comune di Tarquinia attraverso l’integrazione della produzione ittica, agroalimentare ed artigianale locale con gli aspetti culturali ed ambientali, creando un’offerta dinamica che li renda individuabili sul mercato nazionale ed internazionale: in programma visite guidate, attività di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente – quello marittimo nello specifico – e realizzazioni di mappe interattive e percorsi.