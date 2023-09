Forza Italia, nominati i nuovi commissari: a Tarquinia arriva Ciarlanti

Riceviamo e pubblichiamo

Nominati nei giorni scorsi dal commissario provinciale di Forza Italia Andrea Di Sorte i seguenti commissari comunali: Lorenzo Lotti ad Ischia di Castro, Lorenzo Fanelli a Canepina, Mauro Conti a Bassano in Teverina e Francesco Ciarlanti a Tarquinia.

“Ringrazio i commissari uscenti, – le parole di Di Sorte – in particolar modo Daniela Bordo di Tarquinia, che in questi anni ha contribuito, con merito, a costruire una valida rete di iscritti ed organizzare iniziative ed eventi di qualità nel proprio comune. Proprio per queste ragioni, proporrò a lei di far parte del direttivo provinciale, così che possa seguire e dare il suo contributo al dibattito politico che interessa non solo Tarquinia ma l’intero territorio. Al contempo auguro buon lavoro a tutti, con la certezza che la buona organizzazione che sapranno mettere in campo potrà contribuire alla crescita di Forza Italia in tutta la Tuscia, soprattutto in vista dei nuovi congressi”.