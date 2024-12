Gagni: “Aggiornato il sito VisitLazio con le informazioni su Tarquinia”

Riceviamo e pubblichiamo

Il portale VisitLazio è stato aggiornato, ed ancora lo sarà nei prossimi tempi. Questa la conclusione delle segnalazioni fatte da Fabio Gagni di Se Ami Tarquinia, che nei giorni scorsi aveva suscitato dibattito sui social. La considerazione sullo stato del portale turistico della Regione era partita dalle opportunità imminenti: “Il 2025 sarà l’anno del Giubileo, e il grande afflusso di pellegrini verso Roma apre buone occasioni per noi, che dobbiamo essere in grado di sfruttare anche dotandoci della giusta immagine rispetto ai competitors. A livello di sistema è importante non essere messi sul punto piu basso del piedistallo” – aveva scritto Gagni – “Tra le varie ricerche che conduciamo col mio team, siamo capitati su visitlazio.it simulando di essere potenziali turisti, trovando con sgomento moltissime falle, su varie sezioni ed anche per la visibilità della nostra cittadina”.

Una situazione da migliorare, per Gagni, trattandosi del sito turistico deputato a promuovere immagine ed eventi della Regione. Alla raccolta di osservazioni sui social è corrisposta immediatamente una segnalazione propositiva ai gestori del sito, che, a distanza di 10 giorni, hanno comunicato l’aggiornamento di varie sezioni, tra cui quella dedicata alla nostra cittadina e quella deputata a descrivere le necropoli etrusche della Banditaccia e dei Monterozzi. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque: l’apertura della redazione web di VisitLazio alle segnalazioni di Gagni ha portato ad un miglioramento importante; un bell’esempio di circuito positivo derivante da proposizione civica ed ascolto.