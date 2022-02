Ginnastica, Arteritmica Tarquinia protagonista al campionato regionale OPES

Riceviamo e pubblichiamo

Emozioni a non finire per il ritorno in campo gara delle ginnaste della sezione ritmica della ASD Arteritmica Tarquinia. Sabato 5 e domenica 6 febbraio si è disputato ad Acuto, provincia di Frosinone, il campionato regionale Open e Preagonistico Opes di ginnastica ritmica.

Viola Sabbatini la prima a scendere in pedana in categoria allieve porta a casa un bronzo al cerchio, mentre tra le junior spicca la prova di Maria Mosci che conquista il primo gradino del podio al nastro e il secondo alla palla seguita a ruota da Valentina Breccia che vince l’oro alla palla e il bronzo al nastro. Chiara Perticarari doppio bronzo mentre è quinta Veronica Mancini che ha comunque recuperato la forma dopo le tante assenze dovute alle quarantene di classe.

Conclusione del primo giorno di gara con le più grandi, che portano a casa anche i complimenti delle altre società.

Doppio oro per Lucrezia Filomeni seguita al secondo posto alla palla da Federica Timper⁩i che vince però l’oro alle clavette. Doppio argento per Diletta Caolett⁩i, mentre Noemi Bernini è bronzo al cerchio. Oro per la squadra cerchi e clavette composta da Noemi, Federica e Giada Conversin⁩i.

Anche la seconda giornata di gare inizia con adrenalina e sorrisoni! Alessia Ventolini doppio argento in categoria allieve Open e Maria Benedetti un bronzo e un argento a palla e cerchio.

In categoria esordienti, medaglia d’oro al cerchio e argento al corpo libero per Maya Pierini Proietti, la più piccola di questo primo weekend di gare 2022 che si conclude ancora con la società tarquiniese sul podio con Siria Bellucci e Chiara Gabrielli, rispettivamente oro e bronzo alla palla.

Tutte le ragazze, insieme alle compagne più piccole, ritornano in palestra per lavorare sugli errori e migliorare in vista dei prossimi appuntamenti federali e promozionali e sottolineano l’importanza di quanto questi momenti di confronto siano importanti e di quanto siano mancati, ai giovani come agli allenatori. Pure il pubblico è rimasto altamente soddisfatto della manifestazione che è riuscita al 100% anche grazie al servizio streaming offerto da Opes Italia.

L’Asd Arteritmica Tarquinia invita tutti i bambini, gli adulti ma specialmente gli adolescenti, a riprendere lo sport in sicurezza e, a tal proposito, ricorda tutti i corsi attivi: ginnastica ritmica, ginnastica artistica, Parkour, danza classica e moderna, Piloxing ssp, Piloxing booty ed Aequilibrium ginnastica posturale. Inoltre, ringrazia pubblicamente gli sponsor per il sostegno nella ripartenza dello sport, in questo caso della Ginnastica a 360° per tutte le età e per tutti i gusti! Grazie alla ditta elettrica Conver, a Giustiniani infissi, a Workers ingegneria e architettura, allo stabilimento balneare La Pineta, alla carrozzeria Ranieri e all’Old Station Pub. Per informazioni 3290967399.