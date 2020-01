Ginnastica, Arteritmica Tarquinia vince la quarta edizione del Trofeo Tuscia

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 12 gennaio 2020 si è svolto, presso il palazzetto dello sport “A. Jacopucci” di Tarquinia, il quarto Trofeo Tuscia di ginnastica ritmica. L’evento, organizzato per la prima volta nel gennaio 2016, nel corso dei quattro anni ha ottenuto sempre maggiore risonanza fra le società sportive e quest’anno ha sfiorato la quota di 500 atlete partecipanti nel corso di tredici ore di gara.

Le prime edizioni hanno visto protagoniste società della zona ma quest’anno la gara ha richiamato a Tarquinia atlete dai comuni Civitavecchia, Montalto di Castro, Tuscania, Viterbo, Valentano, Civita Castellana, Manziana, Ronciglione, Canino, Caprarola, Fabrica di Roma, Vitorchiano, fino alla città toscana di Piombino.

L’impianto sportivo ha aperto le sue porte alla competizione alle 8:30 della mattina per chiuderle, con la premiazione dell’ultimo turno di gara, alle 22:00. Le prime a scendere in pedana per l’Arteritmica sono state le atlete dei corsi base, nella fascia bronzo, tantissime sono salite sul podio, qualcuna per colpa dell’emozione si rifarà sicuramente alla prossima gara

All’ora di pranzo è stata la volta delle più piccoline, 3-4-5 anni, con i percorsi motori propedeutici all’attività competitiva delle bambine più grandi. Nel pomeriggio si è disputata la gara del livello argento, che ha aggiunto ulteriori medaglie per la società padrona di casa grazie ai punteggi delle ginnaste dei corsi avanzati. Hanno chiuso, nella tarda serata, le ragazze più grandi dei corsi avanzato e agonistico nella gara di livello oro. Nel corso dell’ultimo turno di gara le ragazze hanno dato prova di momenti di grande sportività e amicizia mostrandosi vicine ad una loro “rivale” infortunatasi nel corso della competizione. Le ragazze hanno dimostrato, attraverso i loro sforzi per strappare un sorriso all’atleta, di aver creato, nel corso degli anni, dei legami di amicizia non solo all’interno della propria palestra ma anche sulle pedane di gara. Da sottolineare il clima sereno e allegro costante per tutta la giornata e per tutti i livelli di gara.

In occasione della premiazione dell’ultimo turno è stato assegnato il quarto Trofeo Tuscia, consegnato sulla base dei piazzamenti ottenuti nel corso dell’intera giornata di gara, alla società A. S. D. Arteritmica Tarquinia. Seconda classificata la società A. S. D. Gymmwell di Valentano e terza la S.S.D. Ginnastica Civitavecchia. La società si dice fiera e soddisfatta, oltre che per il risultato, per i tanti complimenti ricevuti per l’organizzazione di questo grande evento e ringrazia tutti i collaboratori e lo staff.