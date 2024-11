“Giochi senza Frontierine”: sport, musica e creatività domenica al Top 16 a Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

20 realtà sportive in mostra con stupore e creatività, esibizioni irresistibili e coinvolgenti, musica per scatenarsi e ballare e giochi tradizionali: saranno questi gli ingredienti che animeranno questa domenica 24 Novembre al Top 16, dalle 15:30 in poi.

L’evento, chiamato “Giochi senza frontierine”, si propone di diventare l’apripista di una serie di iniziative volte a riportare il Top 16 ad essere protagonista di primo piano nelle iniziative cittadine, grazie anche allo spirito di collaborazione dei commercianti ed ai vantaggi offerti dal luogo: la facile accessibilità, l’abbondanza di parcheggi, la location al chiuso, solo per citarne alcuni.

L’iniziativa è promossa dal centro Top 16 con la direzione creativa di Fabio Gagni di Se Ami Tarquinia ed il sostegno del Comune di Tarquinia con gli assessori Sandro Celli ed Andrea Andreani, e sponsorizzata da Silvio Tini Assicurazioni, Za Cafè, Carrefour Market, ASD City Ballet, Arredo Casa, Centro Maia, Leo Tech, Aquarius Pet Shop, Mara Spose Atelier, Momenti per te – centro benessere, Erboristeria c’era una volta, Ermes Soluzioni Internet, Reversal Barber Shop, Daily Specials Barber Shop, SV Sicurezza, Primigi Store, GV Ascensori, Non solo Pinsa, La Fenice Pizzeria, Mana web, Depretis, BJ Vape Shop.