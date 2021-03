Giornata in ricordo delle vittime del Covid: domani 18 marzo a Tarquinia un minuto di silenzio. E Giulivi annuncia un monumento commemorativo

Domani, 18 marzo, sarà un anno dal giorno in cui fu registrato il massimo numero di decessi a causa della pandemia legata alla diffusione del Covid-19: 2.978. Per questo il Parlamento italiano ha fissato questa data come Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid.

Anche il Comune di Tarquinia, perciò, domani metterà le bandiere a mezz’asta e, alle 11, coinvolgerà l’intera città in un minuto di silenzio.

Non solo, come annunciato sulla pagina Facebook del Comune, l’amministrazione sta lavorando ad un bando pubblico per l’istituzione di un’opera artistica in memoria delle vittime da covid-19. “L’opera – dichiara il Sindaco Giulivi – vuole ricordare tutte le vittime di questa terribile epidemia e verrà dedicata in particolar modo a tutti i nostri concittadini defunti, a giorni sarà reso pubblico il bando”.