Gli Sparatori al DiVino Etrusco: sapori di cacciagione per una buona causa

Gli Sparatori tornano a deliziare il pubblico del DiVino Etrusco con le loro prelibatezze, questa volta nella suggestiva cornice di Piazza Titta Marini. Dopo il successo dello scorso anno e l’impegno nella recente Festa del Cacciatore a Tarquinia Lido, l’associazione è pronta a riaccendere i fornelli con il famoso “panino del cacciatore” e altre specialità a base di cacciagione locale. Non si tratta solo di un’occasione per gustare piatti unici, ma anche di un’opportunità per fare del bene: il ricavato della partecipazione sarà destinato all’acquisto di una rampa per disabili, dimostrando ancora una volta l’impegno solidale del gruppo.

Doppio weekend di gusto e solidarietà

Gli Sparatori saranno presenti per tutta la durata del DiVino Etrusco, durante i due weekend della manifestazione. La loro offerta non si limita al cibo: ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, provenienti dal territorio, per far assaporare al meglio le tradizioni culinarie locali. L’obiettivo è duplice: far conoscere i sapori autentici della caccia e, allo stesso tempo, raccogliere fondi per una causa importante. Un’occasione perfetta per unire l’utile al dilettevole, con la certezza di contribuire a un progetto significativo per la comunità.

Musica live per una serata speciale

Ma la proposta degli Sparatori non si ferma al cibo. Venerdì 23 agosto, sempre in Piazza Titta Marini, l’atmosfera si accenderà con l’esibizione di LaltroZeri, il noto sosia di Renato Zero e voce dei Zerofobika. Già ospite in diverse trasmissioni televisive, LaltroZeri promette di offrire uno spettacolo indimenticabile, arricchendo l’esperienza del DiVino Etrusco con una performance musicale dal vivo. Un mix perfetto di buon cibo e intrattenimento che rende ancora più speciale l’incontro con le tradizioni e la solidarietà.