GranPremio del Teatro Amatoriale, grande partenza a Civitavecchia: applausi e successo per il primo weekend

Riceviamo e pubblichiamo

Grande entusiasmo e pubblico delle grandi occasioni per il primo weekend del GPTA 2026 – Gran Premio del Teatro Amatoriale, organizzato dal Comune di Civitavecchia e dalla F.I.T.A. – Federazione Italiana del Teatro e delle Arti-. Due serate all’insegna del grande teatro tra commedia musicale e quella di prosa , della cultura e della passione per il teatro hanno regalato emozioni autentiche agli spettatori che hanno gremito la platea.

Spettacoli esilaranti, testi eccellenti e interpretazioni da dieci e lode hanno conquistato il pubblico presente, che ha tributato lunghi applausi a scena aperta agli artisti protagonisti della manifestazione. Gli attori, pur appartenendo al mondo del teatro amatoriale, hanno dimostrato talento, professionalità e straordinarie capacità interpretative, riuscendo ad ammaliare e stupire tutti i presenti.

Tantissimi i complimenti rivolti agli organizzatori per la qualità delle serate e per la perfetta riuscita dell’evento, che ha trasformato Civitavecchia in un vero punto di riferimento per il teatro amatoriale nazionale.

“Chi ben inizia è a metà dell’opera”: una frase citata dal delegato della FITA Annibale IZZO che descrive perfettamente il bilancio del primo weekend del GPTA 2026, conclusosi con grande soddisfazione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

Un plauso particolare è stato rivolto da parte dei dirigenti della Fita, dall’assessore alla cultura del Comune di Tarquinia prof Piroli e dalle altre tante autorità presenti in platea all’assessore alla cultura Stefania Tinti alla dirigente Bruna Luce e al poliedrico e instancabile Annibale Izzo, vice presidente di FITA Lazio, che ancora una volta si è confermato figura fondamentale nell’organizzazione dell’evento. Grazie al suo impegno e alla sua capacità di fare da collante tra la FITA e il Comune di Civitavecchia, tutto si è svolto nel migliore dei modi, ricevendo l’apprezzamento unanime dei presenti.

Ora l’attenzione si sposta ai prossimi appuntamenti del GPTA 2026. Sabato 6 giugno sarà protagonista la Regione Calabria con l’opera “Parenti Serpenti”, mentre domenica giugno fuori concorso si esibirà la compagnia Anta & Go di Civitavecchia con la commedia “Agosto marito mio non ti conosco”.

Il Gran Premio del Teatro Amatoriale continua dunque il suo cammino fino al 13 settembre 2026 con l’obiettivo di regalare pubblico nuove emozioni e altre indimenticabili serate di spettacolo. in allegato il programma degli eventi