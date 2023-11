Halloween a Tarquinia, i ringraziamenti della Tribù Pirata – LE FOTO dei protagonisti

Ph: Roberto Romano

Riceviamo dalla Tribù Pirata (Emiliano Mariani, Fabio Gagni, Stefano Razzi e Roberto Corridoni) e pubblichiamo

La Tribù Pirata organizzatrice di Halloween Tarquinia “Le vie dell’Horror”, manifesta la sua soddisfazione per l’ottimo risultato della 4^ edizione di questa manifestazione e vuole ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno permesso la sua riuscita.

Grazie al Comune di Tarquinia per aver creduto ancora in questo progetto, grazie alla Proloco Tarquinia per la gestione burocratica dell’evento, grazie al C.A.G (centro di aggregazione giovanile) per il supporto tecnico e pratico. Grazie al corpo di Polizia Locale di Tarquinia e alla A.E.O.P.C Tarquinia.

Grazie ai cittadini residenti nelle vie dell’evento, alla Pasticceria Gentili, all’Old station pub e Metodo per averci supportato e sopportato in questi giorni di preparazione. Grazie all’aiuto di Onoranze funebri f.lli Elisei, Onoranze funebri San Lorenzo, circolo culturale Lo stregatto per i costumi, Arcobaleno mercatino dell’usato. Grazie alla Impresa Attanasi, alla ditta G.orfini e alla Brunedil di Brunori Marco. Grazie ai cittadini di Tarquinia e ai molti giunti dai paesi limitrofi per la partecipazione all’evento. Grazie a Isabella Zedde, Erika Scirocchi, Cristina Piccioni e Alessia Zedde per il trucco.

Ma soprattutto grazie ai 100 e piu tra uomini, donne, ragazzi e ragazze che con passione, impegno e fatica hanno reso possibile la riuscita di questo grande spettacolo. In ordine puramente casuale ringraziamo tutti i figuranti e il supporto tecnico delle Vie dell’Horror: Angela Fiorani, Alessia Barcaroli, Mauro Tortella, Barbara Pierozzi, Giuseppina Befani, Morgana Corridoni, Alessia Ceccarini, Alessia Fiorani, Stella Martelli, Catia Subrizi, Daniela Fiorani, Cristian Ippoliti, Alfredo Marzioni, Fulvio De Angelis, Elisa Mosconi, Tatiana Battellocchi, Samuele Corinti, Giandomenico Rossi, Luca Pandolfi, Francesco Colotto, Simona Domino, Gloria Maltese, Noemi Giovannoni, Lidia Guerra, Giorgini Marcella, Giorgini Patrizia, Fabrizio Mancini, Lucarelli Damiano, Lucarelli Raffaella, Lucarelli Martina, Lucarelli Dennis, Elisetta Murgia, Valerio Viscarelli, Michele Zedde, Paola Locca, Ester Battellocchi, Dario Maltese, Cristian Sechi, Monica Marini, Ylenia Tidei, Viola Pescetelli, Maria Superti, Simona Cea, Serena Gasparri, Maila Scirocchi, Gisella Zedde, Bruna Fiorini, Alessia D’Ambrosio, Latini Lucrezia, Latini Leonardo, Cristina Piccioni, Latini Lorenzo, Sharon Natali, Elisei Giulia, Ramaccini Vincenzo, Asia Ramaccini, Elisa Nucci, Anna Pezeskinar, Sara Sileoni, Fausto Mariani, Ginevra Piras, Michele Marozzi, Valentina Giacchetti, Sileoni Sara, Bonelli Giada, G.Fiorani, Trippanera Marina, Casali Mattia, Alessia Gentili, Federico Piras, Dayana Di Domenico, Melissa Eusepi, Sharon Guidi, Guglielmo Stecchi, Roberto Giorgi, Sara Digiandomenico, Matteo Piferi, Lorenzo Marinelli, Sara Trebbi, Samuel Micu, Martina Mariani, Viola Elisei, Monica Cimoroni, Asia Pestelli, Vittoria Velardi, Francesco Maltese, Olivieri Stefano, Olivieri Lucrezia, Fabio Sacripanti, Paolo Felci, Antonello Esposito, Andrea Felci, Andrea Alquati, Michela Bordi, Mattia Brunori, Nicole Mariani, Sophia Di Domenico, Mirko Carolini, Gaia Ambra, Massimo Scirocchi, Gasparri Cristian, Sofia Testaguzzi, Danilo Latini, Tomas Calogero, Erika Scirocchi, Isabella Zedde, Alessia Zedde, Francesco Callegaro, Daniele Cuculo, Tiziano Tortella, Simone Lalle, Tiziano Eusepi, Claudio Macellari, Marco Mariani, Macellari Francesco, Alessandra Colonna, Aurora Graziani, Claudia Petruccioli.

Ci vediamo ad Halloween 2024.